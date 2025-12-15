北一女校慶爆「教室換衣被偷拍」 學生崩潰 校方：已全面加強防護

（記者張芸瑄／綜合報導）百年名校北一女中12日舉辦校慶活動，開放校外人士入場參觀，卻在事後爆出偷拍疑雲。多名學生在社群平台發文表示，有外校男子趁學生在教室內換衣時，疑似偷看甚至偷拍，引發家長與網友熱議。對此，校方強調已立即啟動校園安全檢查，並委託專業廠商進行反針孔偵測，目前未發現異常，後續仍將持續加強防護與巡查。

根據貼文內容，有學生在Threads上指出，校慶當天學校開放入校人數眾多，不少陌生男子在校園中穿梭、拍照錄影，甚至有同學在教室換衣服時，感覺遭外校人士注視，懷疑被偷拍。貼文一出迅速在網路發酵，不少學生留言表示「真的看到有男生在教室門口探頭」、「校慶當天根本像觀光區」、「感覺被看光光，好不舒服」。也有學姐憤怒指出，校慶當天「男生不論老中青，各種到處錄攝影」，質疑校方開放校園卻未設置明確管控區域，導致學生在換裝時毫無安全感。相關言論引發社群熱議，不少網友留言痛批「太離譜了，學生安全在哪裡」、「開放校園不代表可以亂拍」。

廣告 廣告

圖／百年名校北一女中12日舉辦校慶活動，開放校外人士入場參觀，卻在事後爆出偷拍疑雲。（翻攝 Google Maps）

校方表示，對於學生反映的情況高度重視。校慶前已針對校園進行全面安全巡查，並委請專業廠商針對全校廁所與敏感區域進行反針孔偷拍檢測，檢測結果並未發現異常或可疑裝置。截至目前，尚未接獲師生或民眾正式報案或通報，但為求謹慎，已再次邀請廠商入校複查，並持續加強人力巡視，防範任何偷拍或不當行為發生。

校方也呼籲學生若發現可疑人士或異常狀況，應立即向導師、校安中心或警方反映。未來將研議於大型活動時，增設換衣專區與性別友善安全空間，避免類似事件再度發生。

教育局則回應，已要求北一女持續強化校園安全措施與通報機制，並督促校安人員進行反針孔再次檢測，確保學生活動空間無安全疑慮。同時也會透過宣導與課程教育，加強學生自我保護觀念與防偷拍意識。

教育局強調，校慶活動雖為傳統，但校園開放應兼顧安全與管理，未來將針對市立高中舉辦活動時的安全規範進行檢討，必要時協助各校建立防偷拍標準作業流程，確保學生權益不再受侵犯。

更多引新聞報導

2移工輪流與國中妹愛愛！荒唐辯「胸部大、身高很高」誤認成年下場慘

全班 0 人報名畢旅！班導宣布改上課 行程爛又貴惹議

