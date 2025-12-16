北一女校慶驚爆有校外人士「偷拍學生換衣」！ 校方回應了

北一女中日前舉行校慶活動，開放友校師生、家長及一般民眾入校參觀。活動結束後，有學生在Threads等社群平台發文指控，疑似有校外人士在教室外偷窺學生更衣，甚至可能發生偷拍事件。

根據自稱北一女校友的網友透露，類似事件並非首例。過去校慶期間曾發生多名男性在校園內四處錄影、攝影，拍攝對象遍及各年齡層，另外還曾出現偷竊學生衣物、在黑板留下不雅文字等情況。

針對此次偷拍疑雲，北一女校安中心明確表示校慶當天並無任何學生更衣時被外人偷拍或看到。校方說明，活動前已制定周延的維安規劃，增派校安人員加強巡查。當日特別委請專業廠商對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，檢測結果未發現任何針孔攝影裝置或異常狀況。

校方強調，截至目前為止，尚未接獲師生或民眾正式通報可疑人士或偷拍情事。為求慎重，學校已規劃由校安人員再次對校內廁所設施進行全面反針孔偵測，並將持續執行常態性校園安全檢查。

台北市教育局介入調查後證實，當天的檢測結果確實未發現任何異常。教育局表示，將督促學校持續落實各項安全措施，同步加強對學生的安全宣導，與學校共同精進安全管理作為。

此事件也引發台北市議員林亮君關注。她先前在市政總質詢時曾提出警告，指出台北市各機關實施反針孔偵測的標準參差不齊，有些使用儀器檢測，有些僅以目視檢查，擔心流於形式。台北市長蔣萬安當時回應，將研議要求各機關統一使用儀器進行反針孔偵測，一個月內完成設備盤點、稽查人力與教育訓練等規劃，若評估可行將編列預算購買相關設備。

