北一女校慶驚爆「換衣偷拍」噁事 校方今確認無人受害

太可惡！北一女中今年舉辦校慶期間，驚傳有校外人士偷窺甚至偷拍女學生更衣，不過校方事後未在廁所檢測出針孔偷拍異常，以及相關通報，教育局也稱將持續加強校園安全措施。

北一女中12月12日校慶當天驚傳有校外人士偷窺、偷拍學生更衣，校方15日公告確認無學生受害。（示意圖／中天新聞）

據了解，北一女12月12日固定舉行校慶活動，並開放校外人士進入參加，有許多友校師生、家長和民眾前來，但有學生事後在Threads等社群平台揭露，疑似有校外人士在教室外偷窺學生更衣，可能還發生偷拍事件。

另有自稱北一女校友的網友補充，這類事件非首例，過去就有在校慶當天進校的多名男性在校園四處錄影、攝影，對象遍及各年齡層，又或是偷學生衣服、在黑板留下不雅文字等惡例。

對此，北一女校安中心15日稱，「本校校慶當天無任何學生更衣時被外人偷拍或看到」。校方也表示，活動前已增派人力加強巡查，同時委請專業廠商針對校內廁所進行全面反針孔偷拍偵測，未發現任何針孔攝影設備或異常狀況。另目前也未接獲師生或民眾正式通報偷拍事件，但慎重起見，已安排廠商再次檢查，以確保校園安全。

教育局進一步指出，校方平時已常態性進行校園安全檢查，校慶當天也有加派校安人員巡視校園。校方15日再規畫由校安人員再次進行反針孔偷拍檢測，教育局督促學校持續落實各項安全措施，同步加強對學生的安全宣導，與學校共同精進安全管理與宣導作為。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

