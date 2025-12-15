北一女校慶「女學生換衣」遭偷拍 學姊控：不論老中青各種到處錄攝影

北一女中上週五（12日）舉辦校慶，卻有學生爆料在教室換衣服，遭校外人士偷看甚至偷拍。示意圖。（翻攝自photoAC）

北一女中上週五（12日）舉辦校慶，開放校外人士入場，卻沒想到事後驚爆女學生在教室換衣服，遭校外人士偷看甚至偷拍，消息曝光，引發社會關注。對此，校方表示活動前已加強校內巡查，並請專業廠商針對全校廁所進行反針孔偷拍檢測，但未發現異常，目前也未接獲任何通報。

據了解，北一女中校慶每年固定於12月12日舉行，當天開放校外人士入場，吸引大票師生、民眾參與，但後續有學生在社群平台Threads爆料，在教室內換衣服時，遭外校人士窺視，甚至疑似被偷拍，另外還有學姐指出，校慶當天「男生不論老中青，各種到處錄攝影」，文章一曝光，隨即掀起大票網友關注，也有不少學生直言，感到不適與噁心。

針對事件，校方也出面說明，指校慶活動前已增派人力加強巡查，並特別委請專業廠商，針對校內廁所進行全面反針孔偷拍偵測，結果並未發現任何針孔攝影設備或異常狀況，並表示目前尚未接獲師生或民眾正式通報偷拍事件，但為求慎重，已安排廠商再次入校檢查。

教育局則表示，校方平時即有常態性進行校園安全檢查，校慶當天也有加派校安人員巡視校園，已要求校方持續強化校園安全措施，並加強相關宣導與檢查。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

