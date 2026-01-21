北一女校長認「會的不多」 考學測遇數A大魔王 自然也寫不完

115學年度大學學測於19日結束，北一女中校長陳智源去年宣布要和學生一起考學測，昨有北一女的學生分享，校長在休業式上分享考學測的心得，提到這次的大魔王考科數學A會的都有寫，但會的不多；自然科則是寫不完，但答案正確率頗高，引起網友討論。

陳智源去年9月開學時，曾寄信給學生表示，決定與同學並肩作戰參加大學學測考試，希望藉此告訴大家，在北一女不要因年齡或身份而自我設限，也不要因性別限制自己追逐夢想。

一名北一女學生昨在Threads分享影片，休業式上校長回顧考試心得，第一天的數學A「會的都有寫，不會的都沒寫，但會的不多」；自然科題目多、寫不完，但答案正確率很高，畢竟校長也是物理老師；第三天的社會科則順利完成，校長幽默說「畢竟我也是社會人士。」

廣告 廣告

貼文引發網友熱議，「校長說數A會寫的都有寫對哈哈哈」、「卡一個校長銳評五科」、「說到做到有去考試，先給個讚」。

今年學測第一科數學A難度高，被譽為「大魔王」，連高中數學老師解題都覺得偏難。大考中心公布各科5標成績，國文、英文、社會與自然頂標均為13級分，但數學A頂標僅11級分，比去年下降1級分，滿級分人數僅1226人。

更多中時新聞網報導

林佳辰首度演戲 獻唱插曲療癒自己

教師解聘新制惹議 藍營喊修法、提補償機制

《情感的價值》名利雙收 導演欣喜若狂