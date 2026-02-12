北一女神暴改女團偶像！「橘髮搭大U領」 超深事業線辣翻

女星蔡瑞雪染橘髮曬出超深事業線。（圖／翻攝自蔡瑞雪 IG）





被譽為「北一女神」的女星蔡瑞雪經常透過社群和粉絲互動，昨（11日）曬出自己染髮並身穿大U領的性感照片和大家拜早年，和過去形象大不同，瞬間引發熱議。

蔡瑞雪昨日在IG曬出10張新照片，配文寫下：「祝你們大橘大利」，可以看見她染了一頭橘髮，並且身著大U領背心辣秀事業線，讓粉絲都激動不已。

對於蔡瑞雪的全新造型，粉絲紛紛留言表示：「這個髮色好適合雪 完美駕馭」、「過年新氣象，新髮色的瑞雪寶寶」、「漂釀」、「染了頭髮差點認不出來是誰」、「暈倒救命寶寶妳新髮色我超愛」、「這造型，韓國女團的味炸裂了。」



