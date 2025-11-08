北一女神「懶得修圖」曬出真實辣照！細肩帶洋裝大解放 網讚：原圖更兇
娛樂中心／綜合報導
有「北一女神」之稱的女星蔡瑞雪經常在社群放送美照，近日他飛往歐洲旅遊，期間在義大利時大方曬出一系列「未修圖」原況照與影片，並在貼文俏皮寫道：「懶得修圖了！」貼文一出吸引超過1.2萬人按讚，網友大讚「根本原圖輸出女神」。
只見畫面中，蔡瑞雪外搭一件灰色罩衫，偶爾拍照時則脫下外衣，露出內搭的深藍色細肩帶洋裝。該洋裝以低胸剪裁展現纖細鎖骨與窈窕曲線，散發自然又性感的氣息。即使沒有濾鏡修飾，她皮膚依然白皙透亮，氣質優雅，與旅伴在義大利街頭開懷大笑，畫面氛圍滿滿。
他「懶得修圖」的義大利寫真，也讓粉絲見到她最自然的一面，紛紛留言力挺：「真實比濾鏡更迷人」不少粉絲更留言直呼：「這才是真女神！」、「根本沒差，修不修都一樣美！」、「原圖更兇」甚至有朋友笑稱她平常就像「原圖輸出」，也釣出蔡瑞雪幽默回覆：「我還是會精修一下的啦～」。
