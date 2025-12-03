「北一女神」蔡瑞雪泰國火辣美照流出！S曲線全曝光吸引萬人朝聖

記者陳宣如／綜合報導

女星蔡瑞雪以甜美外型與纖細身材受到關注，學生時期帶有「初戀感」氣質，再加上就讀明星學校北一女中，因此獲得「北一女神」稱號。昨（2）日她在社群平台分享多張泰國旅遊美照，火辣穿搭曝光後，短時間內便吸引約1.7萬人按讚朝聖，粉絲留言互動熱烈。

蔡瑞雪在社群一連曬出多張泰國旅遊美照，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自 IG＠snowbabyq）

從照片中可見，蔡瑞雪上身穿著灰白色運動背心，低胸短版設計勾勒出飽滿上圍與纖細腰線，下身搭配寬鬆高腰牛仔褲，凸顯修長雙腿與曼妙比例。整體造型將緊身上衣與寬鬆下身形成對比，讓她的身材曲線更加明顯，健身成果一覽無遺。

在貼文中，蔡瑞雪寫道：「跟對的人的旅行什麼都好開心」，並附上微笑著望向鏡頭的照片。粉絲紛紛在留言區回應，「有這樣的陪伴去哪旅行都是加分效果」、「啊啊啊已羨慕枕邊人」、「瑞雪身材好好」、「太辣太美太犯規啦」。

蔡瑞雪（右）和好友同行泰國。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

過去蔡瑞雪曾分享，為了自我提升，她投入了減重、戴牙套、拔牙、肌膚保養、學化妝及健身等行動，公開表示「讓自己變美、符合自己的審美，是一件會讓我很開心的事。」她為達到理想狀態所付出的努力，也引起不少粉絲支持肯定。

