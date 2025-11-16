「北一女神」蔡瑞雪浴室紅蕾絲內衣誘惑 15秒香豔辣片外流！一動作滑出雪乳

蔡瑞雪在浴室火辣熱舞。翻攝IG @snowbabyq

「北一女神」蔡瑞雪證實正式情斷分分合合的富二代「微風男神」孫麥傑，出國散心療情傷後，繼續在鏡頭前放送火辣畫面。日前分享一段在浴室火辣熱舞的影片，上半身穿著紅色蕾絲內衣，露出小蠻腰，15秒影片讓網友全看暈了。

蔡瑞雪發文透露，姊姊在一旁協助拍攝，「姊姊在旁邊幫我拿吹風機，他說只能拍三次」。讓她長髮隨風飄逸，更添性感。不僅扭腰擺臀，蔡瑞雪還使出咬手指誘惑，一個舉手動作，讓雪乳呼之欲出。網友大讚：「太性感了吧！」、「辣翻。」

廣告 廣告

蔡瑞雪扭腰擺臀辣舞。翻攝IG @snowbabyq

心疼范姜彥豐被劈腿：我也剛經歷過！

前陣子范姜彥豐爆出妻子粿粿與王子偷情，蔡瑞雪留言聲援：「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公，很愛老婆很專情，聽到這些事真的很心疼你，劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」網友認為蔡瑞雪「話中有話」，范姜彥豐也親自回覆網友：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我，謝謝瑞雪。」



回到原文

更多鏡報報導

簡廷芮二度發聲否認偷情王品澔 范姜彥豐看不下去！超酸開嗆5字

簡廷芮曖昧合唱王品澔：我們同一種 老公哀怨「放風券」被燒！網虧綠綠的

王瞳半年同居人曝光！在家都裸體已如老夫少妻 「私密處照」差點外流