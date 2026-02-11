「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
蔡瑞雪「辣照10連發」變在哪？ 橘髮＋火辣穿搭太有感？
蔡瑞雪10日在IG一連分享十張近照，可見她把原本的黑長髮染成橘色，穿棕色背心、牛仔褲，好身材展露無遺。她在餐廳前喝飲料、吃東西，又對著鏡頭做出俏皮表情自拍，慵懶性感。她發文：「祝你們大橘大利！」不只拜年，也用諧音呼應她的新髮色。
貼文曝光吸引超過2.3萬人按讚，網友們紛紛直呼：「太好看，好特別好適合你好好看，只有你能駕馭的了，又超級好看」「過年新氣象，新髮色的瑞雪寶寶」「暈倒救命寶寶妳新髮色我超愛」「好辣的橘」「橘髮完全是辣妹風格」。
有人表示，「染了頭髮差點認不出來是誰」「原來是雪雪姐，差點認不出來」「為什麼越來越不像了？」。還有網友笑說：「這造型，韓國女團的味炸裂了」「根本大勢韓國偶像了」「真大粒」「就是大」「不冷嗎」。
33歲網美扛不住！爆球星前夫「2瓶可樂大GG」害離婚...下場慘了
美國33歲網美貝莉（Haley Baylee）與前NFL球星卡利爾（Matt Kalil）於2015相識並結婚，不料2022年兩人卻以「不可調和的差異」為由離婚，時隔3年，貝莉於去年一場直播中爆料，結婚的主因其實是因為前夫的尺寸「比2瓶可樂還大」，常讓她哭著完成床事，該段影片瞬間被網友瘋傳，讓卡利爾氣得提告，求償7.5萬美元（約新台幣236萬元）。
蔡瑞雪「橘髮雪乳照」瘋傳！網驚喊認不出 昔日北一女神變化惹議
（記者張芸瑄／綜合報導）曾以「北一女神」爆紅的女星蔡瑞雪，因清新校花形象深植人心，近年也積極在社群分享生活。她 […]
高凌風兒葛兆恩爆熱戀！對象是超正「星二代殺手」金友莊回應了
已故藝人高凌風兒子葛兆恩（寶弟）近年事業順風順水，2024年與男團「VERA」成員Nelson（紀成澔）合作BL劇爆紅，還成立公司「東西文娛」，主辦吳宗憲（憲哥）演唱會，事業版圖持續擴展。近日他被爆與吳心緹熱戀中，可謂愛情、事業兩得意。
「四白眼女生」意外成網紅 眼珠如貓咪自曝：我是真的有病
日本一名女生「赫貓」，她的眼睛相當特殊，是傳統面相上最不受歡迎的「四白眼」，但也因為這雙特殊的眼睛，讓赫貓意外成為網紅，也讓原本不敢跟人相處的赫貓，變得更有自信。
艾普斯坦案震撼照曝！桌下驚見比基尼女爬行…牆掛裸嬰畫揭戀童島真相
美國司法部最新公開的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案文件中一張照片引發關注，畫面中這名已故淫魔富商與2名男子坐在桌前操作筆電，桌下卻有一名身穿白色比基尼的女子匍匐爬行，牆上還掛著一幅全裸嬰兒畫作，詭異場景令外界譁然。
獲三金配樂肯定傳奇！大提琴家范宗沛驚傳心肌梗塞離世 享年65歲
台灣音樂界痛失英才！曾橫掃金馬獎、金鐘獎、金曲獎以及亞太影展，並擔任國家交響樂團大提琴首席長達9年的三金大師范宗沛，驚傳因病與世長辭。唱片公司風潮音樂今日（12日）懷著沉痛的心情證實，大提琴家范宗沛老師近日在家人與音樂的守護下於台北榮民總醫院辭世，享壽 65 歲。
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
靠這一股！辣模2天帳面賺20萬 樂喊「相信台灣企業」
IG上擁有18萬粉絲的辣模「吐司妹允允」鍾允晴，擁有甜美臉蛋與好身材，不僅外型亮眼，投資理財也相當有心得。她近日在社群平台Threads曬出自己的證券持倉，吸引眾多粉絲關注。此次公開投資成果，她開心透露手上擁有61張0050，短短兩天帳面就賺了20萬元，引發討論。
韓國外景出事了！籃籃「突遭撞擊重踩」全臉變形 超慘畫面曝光
主持人阿翔、籃籃、楊繡惠攜手張文綺與秀秀子直奔首爾，本集鎖定年輕世代最夯玩法，從高空極限挑戰到爆笑回春療程，全程話題滿點、笑聲不斷！阿翔宣布體驗最新進島方式——高空滑索！從25層樓高一躍而下，90秒橫跨一公里河道直達南怡島，刺激指數破表。蔡維歆
失聯前妻竟性侵閨蜜「連插8小」 強逼洗澡、錄影拍片 恐嚇：沒射就X妳
（社會中心／綜合報導）在台北市從事航勤工作的趙姓男子，因深夜無法聯繫前妻，情緒失控竟攜帶水果刀與裝有汽油的寶特 […]
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
馬年就要走在時尚尖端！最容易在「新興事業」賺大錢的5星座，天蠍總能洞燭先機，「他」有望靠AI暴富
在科技快速翻新的年代，真正賺到錢的，往往不是那些屹立百年的老品牌，而是你可能連名字都還不熟的新興產業。尤其馬年適逢火旺年，AI產業將有可能更上一層樓，命理專家小孟塔羅雲蔚老師便分析，有些人天生對「新趨
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
2月新韓劇《榮耀：她們的法庭》收視創新高「李奈映、鄭恩彩、李清娥」三大女神強強聯手回歸 變身女強人律師在法庭奮戰
隨著正式展開2026年，除了1月新劇已經展開宣傳，甚至2月新劇也如火如荼也陸續公開！今(2)日，2月新劇《Honor》/《榮耀：她們的法庭》首公開海報及預告內容，且定檔2/2上線首播！該劇確定由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演，是一部以女性律師為主軸的法律懸疑劇，新穎題材與卡司，已經掀起一票觀眾期待！
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...
陸元琪怒了！爆袁惟仁家屬要她「別去告別式」 痛批：婚姻殺手
資深音樂人袁惟仁2日病逝，享年57歲。前妻陸元琪沉澱數日後吐露對前夫的不捨與愧疚，豈料12日她在社群平台發文透露，袁惟仁家屬竟透過孩子轉達要求她別出席告別式，讓她痛批對方「到底什麼素質」。
去中國小心被抓！2025年台人遭拘留暴增4倍 澳智庫示警：法律戰開打了
澳洲智庫ASPI最新報告指出，中國對台威脅已從傳統軍事擴展至「法律戰」，自2025年起從口頭威嚇轉為實質執法。陸委會數據顯示，台人在中遭拘留或受限案件激增至221件，較前一年暴增四倍。北京利用模糊的國安指控，透過「長臂管轄」與「連坐法」鎖定挺台人士如立委沈伯洋及其親屬，意圖將「台灣身分」本身視為法律風險。此策略旨在阻止台人與中國接觸，並將國內法效力強行延伸境外，極大化民主代價。ASPI呼籲各國支持
首搭檔隋棠就「大吵一架」 林依晨遭尪虧：妳就是諧星
隋棠與林依晨出道都超過20年，卻始終沒有合作過，這回在表演工作坊經典舞台劇《暗戀桃花源》終於碰頭，今出席記者會提到初次搭檔，因為劇中上演「劇中劇」，她們分屬2個不同劇團，在台上會有劇團之間的吵架，導演賴聲川笑說會為2人修改劇本，「大家給了我靈感，要讓她們吵一下。」看來40週年特別版就是這部分。