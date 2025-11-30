北一女高三生墜亡！ 同校家長嘆「學生壓力來源複雜」：再和父母說說話好嗎？
台北市北一女中27日發生憾事，一名高三女學生在校內晚自習期間突從高樓墜下，被發現時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。對此，孩子也就讀北一女的律師王至德感嘆，明星高中學生承受多方面的壓力，不一定全是家長帶來的，希望不要第一時間指責父母，同時他也喊話其他學生：「父母都是愛妳的，當妳站在風很大、讓妳害怕的地方，拜託，再和爸媽說說話，好嗎？」
王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」撰文道，高中生的心理壓力大多來自課業、同儕關係、感情、家長期待及家庭關係，以建中、北一女等明星高中而言，課業壓力通常是因為自我要求與父母期待，就是覺得自己的成績不夠好；同儕關係有的來自被霸凌，有的來自於被排擠感，對於自己的人際關係感到不快樂；感情可能是情竇初開的不如意；而家長期待是不想讓父母失望的壓力；家庭關係則是與家人間的關係所帶來的壓力。
王至德指出，有些人在相關報導出來後，第一時間便開始檢討這位女學生的家長，質疑是給孩子太大的壓力，甚至呼籲所有明星高中的家長不要再給孩子學業上的壓力了，「想來他是把高中生想得太簡單了，即使是明星高中的學生，心理壓力的來源也不只課業與家長，可惜的是許多人的刻板印象下，父母總是被推到第一線作為大家嘆惜孩子離去的情緒出口。」
王至德表示，他的孩子也是北一女中的學生，其實自己接觸過不少學霸孩子的家長，發現家長並不是刻板印象中「一直在逼孩子唸書、補習」，少數人從來沒有要求孩子要考上明星高中，「也曾跟一位後來孩子也唸北一女的家長聊過，我們都曾經跟孩子說過，如果唸不下去就不要唸了，活著就好！」
王至德說，北一女大部分家長的態度都是「不要逼孩子唸書，孩子想唸自己就會唸了」，校長更是從新生家長座談就不停呼籲要讓孩子自由發展，而網路上及現實上各種北一女學生、校友的分享，大多承認課業上有壓力，但多是來自於同儕及對自我的期許。
王至德分享，曾經有位家長告訴他，自己平時跟孩子99%的話題都是與課業無關的事，只有一次問了一句「妳覺得妳的段考成績如何？」，孩子卻回應「妳這樣問我的壓力好大」，可能對於家長的認知而言，明明自覺已經盡量不給孩子壓力，孩子的感受卻仍是「來自父母的壓力」，除了認知不同之外，似乎沒有更好的詮釋。
王至德感慨，他相信許多家長都以自己認為最好的方法愛孩子，只是不是不夠，而是可能不適合孩子，家長只能更小心的觀察與調整，「如果孩子都不喜歡，我們就算了吧，孩子活著就好，我相信你們也是這麼認為。」
王至德也在文章最後寫下給其他學生的話，「妳們的爸媽都是愛妳們的，無庸置疑，他們也都會認同當妳『站在風很大，讓妳害怕的地方』的時候，只要妳不跳，他們什麼都願意給妳或不給妳，拜託，再和他們說說話，好嗎？」
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
