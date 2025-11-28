北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

北一女。（示意圖／報系資料照）

台北市北一女中昨（27日）晚間發生1名高三女學生自校內高處墜落的意外。18歲的女學生被發現時已無生命跡象，消防人員獲報到場後立即將她送醫急救，但仍宣告不治。家長接獲通知急赴醫院，面對噩耗悲痛不已。

事發後，警方封鎖校園相關區域展開調查，並聯絡家屬到場處理。墜落原因目前仍在釐清中，警方也正調閱相關監視器畫面，以掌握案發經過。

台北市教育局表示，學校在第一時間聯繫家長並陪同至醫院，教育局學務校安室主任也前往關心家屬，提供必要協助。

廣告 廣告

教育局指出，校方已完成校安通報程序，同步啟動輔導及支持措施，並配合警方進行相關調查。教育局強調，後續將督導校方檢視並研擬相關安全措施，期能避免類似憾事再次發生。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

駕車墜磺港身亡賓士婦身分曝光 竟是「關渡王」遺孀黑白兩道都震驚

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了