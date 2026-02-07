北一女「校花冊」揭密！翁滋蔓、Lulu近況一次看

娛樂中心／吳宜庭報導



北一女向來被視為學霸與女神的搖籃，翻開昔日的「校花冊」，名單至今仍讓人驚嘆。從翁滋蔓、寇乃馨到Selina（任家萱），再到同樣穿著綠色制服、畢業於台中女中的Lulu（黃路梓茵），她們的少女時代因清新氣質與亮眼外型成為校園傳說，也在成名後再度被網友與媒體翻出討論，成為演藝圈中少見的「高顏值學霸代表」。









北一女「校花冊」太狂！翁滋蔓情牽千億小開、Lulu撞臉蔡英文全翻出

翁滋蔓從北一女到台大出身的校園女神，橫跨主持與影視累積實力，事業穩定、感情低調備受關注。（圖／翻攝自翁滋蔓IG ）





廣告 廣告

翁滋蔓堪稱標準的「台大女神」代表，學生時期活躍於社團，從北一女熱舞社一路玩到台大吉他社，因拍廣告被發掘出道，首支作品就與周杰倫同框，迅速打開知名度。她之後跨足主持、戲劇與電影，參與《亞洲天團爭霸戰》、《哈新聞》、《流言追追追》以及電影《十七歲》、《終極舞班》等作品，累積穩定作品量。感情方面，她與萬海集團千億小開穩定交往多年，對於婚期始終低調回應，面對外界傳聞依舊保持從容。

北一女「校花冊」太狂！翁滋蔓情牽千億小開、Lulu撞臉蔡英文全翻出

北一女校花寇乃馨，從校園女神到事業、家庭雙豐收，坐擁豪宅與多元成就，被封為人生勝利組。（圖／翻攝自寇乃馨IG ）





另一位北一女傳奇學姊寇乃馨，學生時期就是公認的校花，過往流出的校園舊照清純度爆表。現年54歲的她，與老公黃國倫結婚超過15年，近年轉戰電商與多元事業經營有成，也積極投入公益與內容創作。夫妻倆近日完成南港約160坪、總價逾2億元的豪宅裝潢，生活與事業雙雙豐收，被外界封為人生勝利組。

北一女「校花冊」太狂！翁滋蔓情牽千億小開、Lulu撞臉蔡英文全翻出

台中女中出身的 Lulu，從文青校園女神成長為金鐘常客，事業愛情雙豐收，光芒一路閃耀到人生新階段。（圖／翻攝自Lulu黃路梓茵IG ）

至於同樣穿著綠制服、畢業於台中女中的Lulu，高中時走的是文青知性路線，青澀舊照曝光後話題十足，甚至被笑稱神似蔡英文。如今她早已成為金鐘獎常客，從搞笑模仿一路站上大型典禮舞台，實力與人氣兼具。近期她與多年搭檔陳漢典修成正果，正式完婚，事業與愛情同步升級，再次證明校園女神的光芒，能一路閃耀到人生下一個階段。

原文出處：北一女「校花冊」太狂！翁滋蔓情牽千億小開、Lulu撞臉蔡英文全翻出

更多民視新聞報導

《世紀血案》遭炎上！楊小黎爆內幕「劇組未獲家屬同意」真相

《世紀血案》惹議演員遭波及！導演聲援曝「癥結點」：製片方要承擔

李千娜拍《世紀血案》喊「不嚴重」 網罵「妳有小孩」急刪文

