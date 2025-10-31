北、東部週末低溫探1字頭 醫籲心血管疾病患者留意健康

診所一開診就陸續有患者上門，近期天氣轉涼，病毒活躍，臨床醫師觀察到很多因為降溫誘發過敏的個案，一早已經有氣喘病患來報到。

醫師林應然指出，「氣喘發作的病人來了之後就是咳嗽，但是他的咳嗽跟一般感冒咳嗽不太一樣。一般來講如果溫差6度，我們就會感受到不一樣，有些過敏的病人就會被誘發出來。」

醫師也提醒，降溫易造成心血管收縮，使血壓上升，增加心臟疾病和中風急性發作的風險，高風險族群要特別注意添加衣物。

氣象署指出，31日起鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣明顯轉涼；週日到週一低溫更有機會下探一字頭，是入秋以來降溫最大幅度。

中央氣象署預報員葉致均說明，「在禮拜天晚上跟禮拜一晚上，甚至到禮拜二晚上的這段期間，目前看起來會是溫度比較低的時候。像是在北部宜蘭地區的低溫，大概就是在20度上下。」

氣象署針對15縣市發布強風特報，預計到了11月4日東北季風會稍微減弱，但受到華南雲雨系影響，桃園以北、東北部及東部地區有雨回溫幅度有限，11月5日週三東北季風又會再增強，迎風面整天斷續飄雨，天氣又會不穩定。