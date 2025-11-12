北、東「中場休息」！好好珍惜平靜時光 粉專示警：雨又要多起來

記者柯美儀／台北報導

颱風鳳凰今日晚上將登陸台灣，目前強度逐漸減弱。（圖／取自氣象署）

颱風鳳凰今（12）日晚上將登陸台灣，雖然強度逐漸減弱，但氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒民眾別太早鬆懈。北部與東部地區目前雖稍有喘息、雨勢暫歇，但這只是短暫的「中場休息」。等到颱風北上進入東部外海後，北部上空風向將轉為北風，屆時雨勢又會再度增強，氣象粉專也提醒「好好珍惜現在這段平靜時光吧！」

粉專在Threads上貼出雷達圖指出，「雷達圖上，南部外海那個在轉的，就是鳳凰颱風本人了。」由於周周環境太毒，颱風過去一天持續減弱，「現在鳳凰的樣子蠻慘的」，現在只剩近輕颱下限的水準，「等稍晚它用盡最後一口氣，撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後，我知道颱風會消失，消失的時候颱風會很快，像沒發生過任何事。」

粉專指出，南部要等午後，風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明日凌晨過後就會小下去；北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，「所以好好珍惜目前這個中場休息」。

鳳凰颱風未來動向。（圖／取自「台灣颱風論壇」臉書）

粉專表示，嘉義以北目前看就陣雨為主，除了沿海風大以外，雨勢還好，「鳳凰快變成雞了，撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見囉」。

氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

