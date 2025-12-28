北一果改建缺13億！卓榮泰：總預算未過明年支出無法承諾

行政院長卓榮泰今（28）日與農業部長陳駿季一同赴台北第一果菜批發市場進行訪視，除關心整體工程改建進度，市場方也針對「拍賣作業系統」、「低溫卸貨區冷藏庫」等項目向農業部提出補助經費需求約13億。（賀培晏攝）

行政院長卓榮泰今（28）日與農業部長陳駿季一同赴台北第一果菜批發市場進行訪視，除關心整體工程改建進度，市場方也針對「拍賣作業系統」、「低溫卸貨區冷藏庫」等項目向農業部提出補助經費需求約13億，卓榮泰回應，因中央總預算未過，對於明年度支出無法輕易承諾，陳駿季則表示，農業部今年度仍有預算可支應，將會盡快核定協助相關作業推動。

農業部說明，台北第一果菜市場改建工程分為兩大部分，包含果菜批發市場及魚類批發市場 ，其中，果菜市場基地面積約5.3公頃，魚市場約2.2公頃。台北市政府已於民國109年完成第一期工程發包，工程經費約96.76億元，預計於明年6月完工。

行政院長卓榮泰（中）28日訪視台北市第一果菜批發市場，並致詞。（劉宗龍攝）

農業部提到，待中繼市場拆除後，將銜接進行第二期工程，興建魚市場及相關設施，後續工程經費約93.17億元，整體漁果市場完工將落在120年。

除建築本體改建外，仍有其餘營運設備需要仰賴農業部進行補助，民進黨立委吳沛憶指出，目前北農拍賣系統仍高度仰賴人工作業，拍賣員凌晨以手動方式進行交易，若要改為現代拍賣作業系統，預估需要約2億經費，盼農業部、行政院能一起協助改建，也喊話藍綠應坐下來好好談，協助農業現代化。

針對營運設備補助，卓榮泰表示，因中央總預算至今仍未通過，對於明年度的需求無法輕易答應，因此仍須視農業部今年是否仍有預算，或是明年度可如何協助。

陳駿季提到，農業部過去一年已與北農持續討論，規劃導入網路拍賣作業與相關資訊系統，提升批發效率與市場透明度，相關經費已納入部內整體規畫，而補助部分因農業部今年度預算仍有可支應部分，因此只要院長同意，將會盡快核定，協助相關作業推動。

卓榮泰回應，既然農業部有預算能夠支應，那就支持此方案，但仍盼中央總預算能盡快通過，明年就不用「等到年末最後1個禮拜才來解決問題」，只要順利通過，全年都可以協助22縣市共同解決問題，將人民需求完成達到。

