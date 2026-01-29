匝道圍牆變奪命死角！五股新五路視線卡關 趕工年前拆除

國道1號五股交流道北上出口北出匝道往新莊方向的新五路內側車道，因受匝道影響形成曲線路徑，與路口的水泥護欄圍牆形成視覺死角，地方會勘後決議拆除。（吳嘉億攝）

115年底完工通車的國道1號五股交流道北上出口（往新莊、泰山方向）改善工程，通車後近日用路人反映，北出匝道往新莊方向的新五路內側車道，車輛行經五股區成泰路1段2巷口時，因路旁水泥護欄圍牆遮擋視線，導致行車風險大增，還曾發生死亡車禍，路口安全問題引發關切。

對此，新北市議員宋明宗服務處邀集相關交通單位，與新北市政府水利局、蘆洲警分局、五股區公所及地方里長前往現場會勘，經確認圍牆已無實際功能，並嚴重影響行車視線，決議於農曆年前盡快拆除，改善路口視距，提升行車安全。

國道1號五股交流道北上出口北出匝道往新莊方向的新五路內側車道，因受匝道影響形成曲線路徑，與路口的水泥護欄圍牆形成視覺死角，地方會勘後決議拆除。（吳嘉億攝）

新北市政府水利局指出，因大窠坑溪水域近年向內退縮，原本的堤防及行水區位置已轉變為高速公路五股交流道北上出口、新莊方向車道旁的綠地。該處雖仍屬水利局權責管理，但已非大窠坑溪行水範圍，性質上屬市區道路旁用地。

水利局人員進一步說明，針對該處水泥圍牆影響行車視線的問題，交通單位也認為有降低高度甚至拆除的必要；由於該圍牆已非防洪設施或河川工程構造物，水利局將配合請施工單位依決議進場拆除，預計可於農曆年前完成。

宋明宗服務處主任蔡佩呈表示，該水泥護欄牆長期阻擋視線，新五路內側車道受匝道影響形成曲線路徑，造成路口視覺死角，讓用路人行經時險象環生。在確認圍牆已無水利設施需求後，順利達成拆除共識，未來雙向車輛可清楚掌握對向來車動向，提前做出行車判斷，有助於降低交通事故發生率，保障用路安全。

