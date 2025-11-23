《匠人魂》種樹的詩人 探尋作家吳晟「植」人精神

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會出品《匠人魂》今（24）日正式推出全新集數「種樹的詩人」，帶領觀眾深入了解臺灣鄉土文學中的代表作家吳晟挽起袖子，種下一棵又一棵的樹，並邀請民眾跟隨一幀幀畫面，一同書寫對腳下土地的承諾。

作家吳晟生平著作無數，更曾獲行政院文化獎、吳三連文學獎、臺灣文學獎等獎項肯定，其家族世代定居於彰化溪州圳寮村，滋養當地的莿仔埤圳，是臺灣第1條官設埤圳，引入濁水溪富含有機質的河水，使這片獲得澆灌的黑色沃土也被稱作「烏金」，而自小陪伴務農的母親守著2頃田地，田園與庭院的大樹成為其記憶的起點，也是其畢生作品的創作來源。吳晟也以行動實踐對土地的熱愛，從平地造林到復育原生種，期許能把屬於臺灣的樹「種回來」。

文總表示，吳晟於1999年母親過世後，與兄弟姊妹將家中田地改為樹園，更在林務局推動平地造林時申請該計畫，種下更多原生樹種，園區中主要栽植「烏毛雞黃牛」，包含，烏心石、毛柿、雞油、黃連木與牛樟等臺灣平地闊葉一級木，搭配「台灣肖楠」、苦楝與土肉桂等原生樹種；而樹園名稱「純園」，取自其母親之名「陳純」，也象徵母親常掛在嘴邊的「單純尚好」。面對近年來環境的變遷，吳晟堅信植樹能縮短人與自然的距離，而純園在以自然的方式管理之下，吸引近50種鳥類與特有種野生動物棲息，讓森林成為人們生活中的一部分。

另外，自1970年代起，吳晟書寫土地變遷，也投入多項環保行動，今年出版的《愛・樹・無可取代》，集結其40年來對樹木的觀察與心得，他笑稱，或許是自己的「封言之作」；開始種樹至今近30年，種下5千餘棵臺灣原生樹種，而隨著年歲漸長，如今吳晟只盼能把先人砍掉的樹補種回來，並以一生實踐與樹相伴的願景。

十年成樹，百年成材。文總《匠人魂》第59集「種樹的詩人」，特別與擅長以鏡頭訴說永續議題的導演盧建彰合作，並隨著作家吳晟的腳步走訪其所深愛的家園與樹林，捕捉詩人種樹的勤懇背影與對腳下土地的期盼；影片已於今（24）日在文總FB、YouTube及IG首播，邀請觀眾一起在這座美麗島嶼上，為後人留下一片林蔭。

吳晟與兄弟姊妹將家中田地改為樹園，種下更多原生樹種，包含，烏心石、毛柿、雞油、黃連木與牛樟等臺灣平地闊葉一級木。（文總提供）

《匠人魂》今日正式推出全新集數「種樹的詩人」，帶領觀眾深入了解臺灣鄉土文學中的代表作家吳晟挽起袖子，種下一棵又一棵的樹。（文總提供）

文總《匠人魂》第59集「種樹的詩人」隨著作家吳晟的腳步走訪其所深愛的家園與樹林，捕捉詩人種樹的勤懇背影與對腳下土地的期盼。（文總提供）