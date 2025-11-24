《匠人魂》種樹的詩人 一窺吳晟「植」人精神

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會出品《匠人魂》昨日推出全新集數「種樹的詩人」，帶領觀眾深入了解臺灣鄉土文學代表作家吳晟挽起袖子，種下一棵又一棵的樹，並邀民眾跟隨一幀幀畫面，一同書寫對腳下土地的承諾。

種下5千餘棵臺灣原生樹種

作家吳晟生平著作無數，更曾獲行政院文化獎、吳三連文學獎、臺灣文學獎等獎項肯定，其家族世代定居於彰化溪州圳寮村，他自幼陪伴務農的母親守著2頃田地，田園與庭院的大樹成為其記憶起點，也是畢生創作來源。吳晟也以行動實踐對土地的熱愛，從平地造林到復育原生種，期許能把屬於臺灣的樹「種回來」。

文總表示，吳晟於民國88年母親過世後，與手足將家中田地改為樹園，並申請平地造林計畫，種下更多原生樹種，園區中主要栽植「烏毛雞黃牛」等臺灣闊葉五木，搭配臺灣肖楠、苦楝與土肉桂等原生樹種；樹園名稱「純園」取自其母親之名「陳純」，也象徵母親常掛在嘴邊的「單純尚好」。面對近年環境變遷，吳晟堅信植樹能縮短人與自然的距離，而純園在自然方式管理下，吸引近50種鳥類與特有種野生動物棲息，讓森林成為生活的一部分。

吳晟書寫土地變遷，也投入多項環保行動，今年出版的《愛‧樹‧無可取代》，集結其40年來對樹木的觀察與心得，他笑稱，或許是自己的「封言之作」；開始種樹至今近30年，種下5千餘棵臺灣原生樹種，隨著年歲漸長，他只盼能把先人砍掉的樹補種回來，並以一生實踐與樹相伴的願景。

《匠人魂》「種樹的詩人」，帶領觀眾深入了解臺灣鄉土文學代表作家吳晟挽起袖子，種下一棵又一棵的樹。（文總提供）