【匠人魂】電信匠人孫堂霖 臺灣雲端守護者
記者劉昕翊／綜合報導
文化總會《匠人魂》昨日推出全新一集「電信匠人」，介紹臺灣的雲端守護者「中華電信工務人員」，認識其登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，全力捍衛全臺每格訊號，而從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮即是其一方天地。
攀高鑽地檢修 捍衛全臺每格訊號
在人潮車流交錯的城市底下，通訊電纜如同社會的神經系統默默運作。中華電信高雄營運處副總經理孫堂霖身著安全裝備，與同仁深入人孔管道維護這道從臺灣通往全世界的橋梁，從基層一路走來，已在中華電信服務46年，被同仁稱為「線路博士」，以扎實的訓練累積專業能力，從線路查修、纜線工程到機房與維運系統無一不精。
針對人孔蓋施工所造成路面不平的問題，孫堂霖曾組成研發團隊，藉由「人孔微創啟閉工法」大幅縮短工時、節省成本，更讓完工後的路面恢復平整，提高用路安全。隨著國家發展的推進，新建設與既有線路重疊的情況愈發頻繁，孫堂霖帶領團隊主動提出整合方案，減少線路遷移、降低成本與工期，並同時負責建置110報案系統自動定位功能，讓勤務指揮系統能即時顯示報案位置，大幅提升警政與救援效率。
面對極端氣候隔絕偏鄉對外通訊的災情頻傳，中華電信以嶄新的分層備援機制重建通訊韌性。回望這趟成為電信匠人旅程時，孫堂霖表示，如今他所帶領的團隊有7成是新血，他致力建立資料庫、傳承經驗，希望每位同仁，都能以專業與自信守護臺灣每一條通訊線路。
文總《匠人魂》全新一集「電信匠人」，介紹臺灣的雲端守護者「中華電信工務人員」。（取自中華文化總會臉書）
孫堂霖身著安全裝備，與同仁深入人孔管道維護這道從臺灣通往全世界的橋梁。（文總提供）
