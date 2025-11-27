《匠人魂》「電信匠人」首播 捍衛全臺每格訊號

記者劉昕翊／綜合報導

文化總會《匠人魂》今（28）日推出全新一集「電信匠人」，為觀眾介紹這些臺灣的雲端守護者「中華電信工務人員」，認識其登高攀爬檢修電桿，深入地底逡巡管道，全力捍衛全臺每格訊號，而從人孔蓋向上遙望穹頂的光亮即是其一方天地。

在人潮車流交錯的城市下方，通訊電纜如同社會的神經系統默默運作。中華電信高雄營運處副總經理孫堂霖身著安全裝備，與同仁深入人孔管道維護著這道從臺灣通往全世界的橋梁，從基層一路走來，已在中華電信服務46年，被同仁稱為「線路博士」，以紮實的訓練累積專業能力，從線路查修、纜線工程到機房與維運系統無一不精。

線路工程常面臨狹窄管道內的缺氧與沼氣中毒等危險，從作業人員的安全昇華至對全體用路人的關懷，針對人孔蓋施工所造成路面不平的問題，孫堂霖曾組成研發團隊，藉由「人孔微創啟閉工法」來大幅縮短工時、節省成本，更讓完工後的路面恢復平整，提高用路安全。隨著國家發展的推進，新建設與既有線路重疊的情況愈發頻繁，孫堂霖帶領團隊主動提出整合方案，減少線路遷移、降低成本與工期，並同時負責建置110報案系統自動定位功能，讓勤務指揮系統能即時顯示報案位置，大幅提升警政與救援效率。

另外，面對極端氣候隔絕偏鄉對外通訊的災情頻傳，中華電信以嶄新的分層備援機制重建通訊韌性，例如，今年嘉南地區受丹娜絲颱風重創、逾2千支電桿損毀時，孫堂霖更親領團隊跨區支援，除提升當地的搶修助力，更能磨練出未來前線人員即戰力。回望這趟成為電信匠人的旅程時，孫堂霖表示，如今他所帶領的團隊有7成是新血，他投入時間建立資料庫、傳承經驗，希望每位穿上工作服的同仁，都能以專業與自信守護臺灣的每一條通訊線路。

文總表示，《匠人魂》第60集「電信匠人」，今（28）日早上在文總FB、YouTube及IG首播，感謝中華電信、彰化銀行的支持，每次與家人親友的聯繫，每則連接世界脈動的即時新知，都齊心同行。

中華電信高雄營運處副總經理孫堂霖身著安全裝備，與同仁深入人孔管道維護著這道從臺灣通往全世界的橋梁已在中華電信服務46年，被同仁稱為「線路博士」。（文總提供）

今年嘉南地區受丹娜絲颱風重創、逾2千支電桿損毀時，孫堂霖更親領團隊跨區支援，除提升當地的搶修助力，更能磨練出未來前線人員即戰力。（文總提供）

文化總會《匠人魂》今（28）日推出全新一集「電信匠人」，為觀眾介紹這些臺灣的雲端守護者「中華電信工務人員」。（取自中華文化總會臉書）