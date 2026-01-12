匠師的故鄉休區業者推永續農遊 取得特色農業旅遊場域永續認證

大甲區匠師的故鄉休閒農業區2處業者取得永續PLUS等認證，業者分別以在地特色動植物結合食農教育推廣永續農業旅遊。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

大甲區匠師的故鄉休閒農業區，區內業者配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署與臺中市政府農業局永續農遊政策，大甲農會已輔導區內摸蛤兼洗褲農場、美景農場、李安妮向日葵農場取得特色農業旅遊場域認證外，摸蛤兼洗褲農場及美景農場更已取得永續PLUS認證及環保餐廳認證，目前臺中市取得永續PLUS認證僅有10處，匠師的故鄉休區即有2處業者取得認證，期盼未來匠師的故鄉休閒農業區逐步朝食農永續共好生活圈之目標邁進。

農會總幹事黃瑞祥表示，摸蛤兼洗褲農場地產地消推廣蜆類料理，利用燃燒廢棄木材產生之熱能以悶烤方式烹調在地食材，並將食用後之蜆殼加以回收處理，使廢棄蜆殼搖身一變成為遊客進行板畫貼之材料，賦予廢棄蜆殼全新生命；美景農場讓遊客體驗運用濱海植物黃槿葉來包蛋烹調，用天然植物取代烘焙紙以減少包材使用，產生具有黃槿葉香氣之特色蛋料理，兩處業者分別以在地特色動植物結合食農教育推廣永續農業旅遊。

黃總幹事強調，大甲農會亦與多間宮廟合作推行以米功代金，利用大甲區所生產之優質稻米作為供品，鼓勵金紙減量燃燒，祭祀之稻米供品除了可帶回食用外，亦可提供廟方捐助弱勢族群，配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署與臺中市政府農業局「山盟海寺」農遊推廣政策，歡迎大家到海線鎮瀾宮體驗以米功代金新祭祀文化參拜媽祖，再到大甲匠師的故鄉休閒農業區內各農場進行食農及永續體驗。