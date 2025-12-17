匠師的故鄉休閒農業區 馬術的匠師推廣休閒農遊





農業部農村發展及水土保持署臺中分署陳榮俊分署長日前帶隊至匠師的故鄉休閒農業區進行「馬年休閒農業宣傳影片」拍攝，大甲區農會總幹事與陳分署長正好都屬馬並各乘一批駿馬，正好象徵雙方合作推動休閒農遊「駟馬難追」的決心。

總幹事黃瑞祥介紹匠師的故鄉休閒農業區區內擁有各類型之匠師，除了原有全臺知名的藺草編織匠師外，亦有濱海漁業、窯烤匠師、包子匠師、造船匠師、有機匠師等具在地特色的匠師職人，明年匠師的故鄉休區範圍欲申請擴大，會將休區鄰近合作夥伴如馬術的匠師、精油匠師、園藝匠師、甜點匠師、木工匠師等納入範圍內，讓匠師休區的未來發展面向更豐富多元，過去休區範圍屬大甲地區風頭水尾，不易從事農業耕作，農會輔導業者從事休閒農業，使產業成功轉型升級。

黃總幹事再深入說明匠師的故鄉休區為臺中市唯一濱海的休閒農業區，具有相當珍貴的自然生態資源，也有得天獨厚的景觀環境，這次非常感謝有機會與陳榮俊分署長馳乘於松柏港沙灘，攜手共推明年馬年農業遊程，海浪與天空的自然背景美麗如畫，還能欣賞世界級的落日美景，大甲農會未來也會全力配合農業部農村發展及水土保持署臺中分署及臺中市政府農業局各項休閒農業政策，期盼打造全臺最具吸引力的亮點旅遊環境。



