匠心入神形 雲林粧佛四大名師齊聚北港展現神工傳藝

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府結合地方文化能量，推出「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」，自1月10日起至3月4日於北港文化中心展出，集結縣內四位粧佛技術保存者重量級作品，並於1月23日上午10時舉行開幕式，透過展覽完整呈現粧佛工藝的技藝高度與信仰溫度，邀請民眾走進工藝現場，看見神像背後的匠心與傳承。

雲林縣政府匯聚地方文化能量，推出「粧藝傳心」粧佛工藝特展。(記者廖承恩翻攝)

粧佛工藝長年扎根於雲林宗教文化之中，是臺灣信仰美學與傳統工藝交會的重要象徵。從神像造形、表情神韻到彩繪裝飾，每一道工序皆凝聚匠師多年修煉與心法，不僅形塑神明外在形貌，更承載信眾情感與地方記憶，是無形文化資產中極具代表性的技藝項目。

縣長張麗善表示，雲林是臺灣重要的宗教與工藝重鎮，粧佛工藝不只是技術，更是一代代匠師以生命守護的文化精神。本次特展集結陳明洲、林朝金、丁宗華、蔡烱容四位縣定粧佛技術保存者，完整呈現不同世代、不同手法所形塑出的神像風格，展現傳統工藝在當代持續精進與創新的生命力。

張麗善指出，縣府長期投入無形文化資產保存工作，透過制度性登錄、技術保存者支持及展覽推廣，讓珍貴工藝不僅被看見，更能被理解、被尊重。期盼藉由本次特展，讓更多民眾深入認識粧佛工藝的藝術高度，進而認同雲林在臺灣宗教工藝版圖中的關鍵地位。

粧佛工藝長年扎根雲林宗教文化，成為臺灣信仰美學與傳統工藝交會的重要象徵。(記者廖承恩翻攝)

文化觀光處長謝明璇表示，展名「粧藝傳心」寓意「以手傳藝、以心傳道」，展覽內容從雕塑、粧飾、彩繪到修復工序，完整呈現粧佛製作的繁複技法與細膩層次。本展延續「神工傳藝」系列精神，結合地方匠師創作能量與信仰文化脈絡，勾勒出雲林作為粧佛重鎮的重要技藝地景。

文化觀光處說明，「粧藝傳心－神工傳藝粧佛特展」展期自115年1月10日至3月4日，於北港文化中心展出，週一及國定假日休館。誠摯邀請各界蒞臨參觀，近距離欣賞匠師精湛作品，在細膩工法與深厚信仰之間，感受粧佛工藝所蘊含的文化力量，為珍貴的傳統技藝注入持續傳承的動能。