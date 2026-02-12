匯市封關倒數！新台幣連二日站穩31.4字頭 有望中止年線三連貶
美國就業數據優於預期，市場對聯準會（Fed）降息預期減弱，國際美元由升轉貶，亞幣全面走揚，儘管台股封關，但匯市仍在消化資金動能，新台幣今日一早以升值開出，隨著資金匯入，匯價直接升破31.4元整數關卡，升幅來到1角，午後進口商持續進場買匯，使得匯價再度回落，終場收31.46元、升1.8分，拉出連四紅，總成交值大幅萎縮至18.57億美元。
受到美國聯邦政府先前關門的影響，非農就業報告延遲發布，根據美國勞工統計局數據顯示，1月非農就業人口新增13萬人，遠高於市場預期的7萬人，失業率也降至4.3%，低於市場預估，美股互有漲跌，美元指數從97再度翻落至96.7附近。
匯銀人士表示，台股封關後，資金量能並未縮減，先前因股市連日上揚，外資和出口商進場拋匯，但部分外資採「T+1」方式，資金呈現匯入，使得今日上午一開盤，就升破31.4字頭，最高觸及31.378元，但午後進口商和政府基金陸續進場，使得漲勢出現收斂，央行僅提供流動性調節，尾盤再度回到31.46元，不僅連續四個工作天收紅，續創兩週以來新高。
由於匯市將於明日封關，匯銀人士認為，資金消化告一段落後，漲幅恐將再收斂，預計蛇年封關日將在31.4至31.5元左右，回顧金蛇年新台幣大幅反彈，可望中止連續三年收貶情勢。
根據央行統計，美元指數升0.30%、歐元跌0.38%，主要亞幣齊揚，韓元大升0.78％、人民幣漲0.13％，新台幣、日圓和星幣皆小升0.06％、0.05％、0.04％。
