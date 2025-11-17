匯市激情一小時 終場收貶3分

虛驚一場！台美匯率聲明出爐，台北匯市17日異常平靜，在中央銀行大陣仗防守下，炒匯熱錢難越雷池一步，盤中最多僅升逾1角，不只未出現今年5月時的「大場面」，接近中午時甚至還翻貶，終場貶3分，以31.18元作收。

台美14日首度發表匯率聯合聲明，言明不操縱匯率，引發新台幣「解封」聯想，新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）在聲明出爐後，一度狂飆4角，讓不少人開始臆測，14日開盤會否就先暴衝個4角，重演5月時單日升值1元的「史詩級行情」，結果卻是雷聲大雨點小。

「其實央行比誰都怕，早就提前布陣」，匯銀人士說得直接，央行不僅聯手出口商、壽險業一對一盯緊熱錢，更逐一清查匯銀及外資手上有多少籌碼，更重要的是日圓、韓元也沒升，等同隔海助陣，熱錢看沒戲唱，匯率未如預期衝高，開盤後1小時就鳴金收兵。

從NDF報價觀察，昨天匯市開盤之後，NDF折價便快速收斂，迅速回到上周五收盤附近，匯銀人士解讀，意味投機熱錢知難而退，不打算與央行在這時候正面衝突，「（央行）這關應該是過了」，接下來就看聯準會12月是否如預期降息，才是牽動亞幣走勢關鍵。

對於新台幣升值預期，中信金昨日法說會也做出說明，子公司台灣人壽表示，目前外匯準備金餘額176億元，可供沖抵帳面損失，意即匯率變動2元之內，都不會產生影響。

國泰人壽執行副總經理林昭廷參加記者會受訪時指出，因應外匯價格波動，壽險有「變動準備金新制」，不僅能應付新台幣升值，即使新台幣升到28元也沒有問題，不會影響損益表現。

林昭廷指出，今年底業者稅前盈餘的3成需要提存外匯價格變動準備金，因此，目前壽險準備是很厚實，足以因應匯率較顯著的變動。