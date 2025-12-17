匯款人民幣至境外險遭詐騙 大安警銀合作即時阻詐

圖說：臺北市大安分局敦化南路派出所警員賴柚融 、何冠臻。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所，日前接獲轄內金融機構通報，指稱一名曾姓婦人至銀行櫃檯欲匯出人民幣2萬元至一名「不熟識的朋友」帳戶。因匯款理由含糊且對象不明，行員認為情況可疑，立即通報警方到場關懷。

警方到場了解後，曾婦表示此筆匯款是代替胞弟轉交給胞弟友人妻子的朋友，且該友人指定匯入中國境外帳戶。然而曾婦無法提出任何佐證資料，且與該名人士認識時間不到一個月，對方便以緊急醫療需求為由，要求立即匯款人民幣2萬元，明顯疑點重重。

警方在獲得曾婦同意後檢視渠手機對話內容，發現對方不停以「緊急就醫」為由催促匯款，與近期常見假借急需醫藥費為名的詐騙手法高度相符。警方立即向曾婦說明其風險及詐騙模式，提醒勿輕信素未謀面者的匯款要求。最後警方與銀行行員耐心勸阻下，曾婦打消匯款念頭。此次警銀合作，成功攔阻人民幣2萬元詐騙款項，避免民眾財產損失。

大安分局提醒，詐騙手法不斷翻新，凡遇到急促要求匯款、無法說清用途或身份的情況，都應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線或請警方協助查證，共同守護財產安全。