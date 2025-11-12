匯款給女兒被行員狂阻止 她聽原因愣：因噎廢食
近年詐騙集團猖獗，銀行在處理客戶資金往來更加謹慎，也引發不少民怨。網紅「潔媽」表示，昨天去銀行匯款給女兒，竟然辦了1.5小時，行員極力阻止她匯錢，強調現在要匯款給非本人管制很嚴謹，要求她提供文件證明和對方是母女關係；潔媽無奈表示，只不過要匯一些旅費給女兒，且也不是第一次匯，忍不住大嘆「我知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？」
潔媽昨在臉書發文指出，她到銀行匯款給女兒，沒想到行員用盡各種方法，試圖阻止她匯款，甚至找來主管，要求她提供文件證明和對方是母女關係，否則錢匯到大陸也可能被退回；行員詢問「這樣妳還要匯款嗎？」她回答「確定」，對方又說「匯了不見得能成功喔」，這些對話不斷重複了10分鐘。
讓潔媽無法理解的是，這並非她第一次匯款給女兒，過去從來沒遇過這些問題，而且這次只是要匯一些旅費，也不是多大的金額。
潔媽無奈說，知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？「我要匯款的對象是親生女兒，不是不認識的網友，不是要投資，也不是要談戀愛。」行員則說明，這是公司現在的規定，匯款給非本人的管制很嚴謹，尤其是匯到國外。
最後銀行主管請潔媽先知會女兒，並準備好文件證明親子關係；潔媽昨晚打電話給女兒說明整件事情，女兒則回「要怎樣證明我是妳女兒，驗DNA嗎？」讓潔媽笑了出來。
貼文掀起熱議，許多網友直言，「因為詐騙集團都叫老人家要說匯款的對象是兒子、女兒」、「大陸收款真的比較嚴格，我有被退回來過」、「其實行員也很難為」、「往好的想，銀行也幫助了很多人被騙，只能怪這世代詐騙太多了。」
