匯款38萬美金要買房 卡海關港籍男網友騙稅金11萬元

cnews204251121a15

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第一警分局民權派出所員警，日前上午10時許獲報指稱，1名71歲胡姓婦人，到轄內兆豐銀行南台中分行，準備匯款新台幣11萬5000元。第一警分局表示，原來婦人在網路上，結識了1名自稱住在香港的男網友，對方以將在台購屋為由，聲稱已匯入了38萬美元，約新台幣1158萬元到婦人帳戶。但又聲稱因涉及跨國金流，款項遭海關扣住，須先繳納百分之一的「境外稅」約新台幣11.5萬元才能順利入帳。

廣告 廣告

第一警分局表示，當天行員發現婦人疑似遭遇詐騙，因為婦人神情緊張而且匯款用途不明，於是通報警方到場協助。員警抵達後立即展開關懷與查證，最終成功攔住詐騙贓款。原來婦人的香港網路男友，以在台購屋為由，聲稱將匯款38萬美元到婦人帳戶，甚至出示境外匯款申請書，以取信婦人。只是隨後就聲稱因涉及跨國金流，款項遭海關卡關，須先繳納「境外稅」才能放行。

警方表示，員警到場後確認情況，檢視詐團提供的「境外匯款申請書」，發現文件疑似後製偽造，內容很明顯是事後編輯上去的，而不是文件本身列印出來的。員警耐心說明這是常見的詐騙手法，指出詐騙集團，經常以「需先繳費、先支付稅金」等名義誘騙匯款，而且明確告知婦人，國際匯款流程中，並無所謂的「境外稅」，而且台灣海關也不會以此理由，要求個人繳費。

第一警分局呼籲，網路交友與境外匯款等，相關詐騙近年層出不窮，只要對方以「匯款卡關」、「需繳交手續費或稅金才能領取」等理由要求付款，幾乎可以確定就是詐騙。提醒民眾務必提高警覺，如遇可疑情況，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

跨區雷霆出擊 新北警掃蕩幫派拘提成員10人

啟動威力路檢 警強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕

【文章轉載請註明出處】