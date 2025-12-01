匯流民調絕對客觀公正 願意接受各界檢驗 7

對於CNEWS匯流新聞網近期公布的新北市、台中市匯流民調，皆引起外界極大關注討論，本網擁有專業獨立的民調電訪中心與研究人力，相關設計規劃與執行，皆由本網自行設計與執行，對於外界對本網公布調查結果的相關批評指教，CNEWS匯流新聞在此說明如下：

首先，對於「匯流民調」長期受到外界關注，每次發布時都引發不小討論，本網對於外界褒貶都虛心接受，對於「匯流民調專題報導」也將投入更多資源，以更謹慎、專業方式，提供讀者「調查當下」專業精確的調查報導。

其次，本網的「民調相關調查報導」絕對客觀中立，本網成立以來，相關報導絕對秉持中立客觀原則，不調整民調數字，不濫用不當加權方式改變結果，調查方法、問卷問法也同步公開接受外界檢驗，更不接受任何政黨、政治人物施壓調整數字。

以日前本網公布之「新北市長選舉民調」外界在討論時，不少人對於本網公布「民眾黨主席」民調支持率最低，引發種種陰謀討論，但本網在進行問卷設計與調查時，皆採用對藍綠白參選人最客觀公正方式，調查結果也決定如實公布，公布時並未考慮那位候選人與本網關係更佳，或誰會因此得益受傷，絕無打擊或偏袒特定人選之用意。

第三，本網每次規劃的「民調相關調查報導」在問卷設計上，考量不同區域與選區民眾關切之議題，以及新聞關注焦點走向，進行調整設定，屬於本網的「新聞編採自由」。由於本網資源有限，相關問卷設計或許無法滿足所有的讀者或陣營面向需求，但問卷設計與題序安排上，絕對客觀且經得起考驗。

以本次「台中市匯流民調」，由於台中市府遭遇「非洲豬瘟」等重大議題影響受到外界批評，這是否會對盧市府與市府團隊支持率造成重大傷害，以至於影響到明年底台中市長選舉，是本網編輯部關注的新聞焦點，相信本網讀者也會想了解。本網在設計問卷上主要是想了解盧市府滿意度是否滑落，並進一步評估是否影響到明年底市長選舉，調查結果客觀反映當下民眾意見，並無要「幫誰或打擊誰」目的。

第四，本網的「民調相關調查報導」，在問卷設計與執行上，反映的是規劃與執行時的新聞走向，調查結果反映的是調查當時民眾看法，但無法反應所有臨時產生的變動狀況，若臨時產生無預期情形，也請各界見諒。

以本次「台中市匯流民調」，調查執行時間為11月25至26晚間，在問卷設計時台中除江啟臣與何欣純外，並未有其他人表達意願，各界也皆以此二人視為主要對手；國民黨楊瓊瓔與民眾黨麥玉珍皆是11月29號才宣布參選，因此調查時無法將其兩人列入，也在新聞報導中加以說明。調查公布時間是依照本網內部作業期程，並無「幫誰卡誰」。

最後，CNEWS匯流新聞網再次聲明，「匯流民調」常年堅持絕不作假。政治、選舉有關的調查結果就算無法讓每個人都滿意，但也經得起各界檢驗。年底即將進入到「縣市長年終滿意度調查」檢驗，各媒體都會公布縣市長施政滿意度的民調，到時再來與本網台中市府滿意度民調相印證，或許是更佳評論點；也請讀者在關注本網接下來民調專題報導時，能更客觀面對，勿做過多自我解讀。

