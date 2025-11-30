匯流民調／不受非洲豬瘟衝擊！ 盧秀燕施政滿意度高達62％

根據CNEWS匯流新聞網最新「台中市長選舉匯流民調」，非洲豬瘟事件後，仍有高達62％的市民肯定盧秀燕擔任市長的表現。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕施政滿意度持穩！根據CNEWS匯流新聞網最新「台中市長選舉匯流民調」，非洲豬瘟事件後，盧秀燕的市政評價依然維持高檔，有高達62％的台中市民肯定盧秀燕擔任市長的表現，另外，也有60％的市民滿意台中市府團隊的表現。

調查顯示，台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62％滿意（包括21.2％非常滿意、40.8％還算滿意），27.6％不滿意（包括12.5％不太滿意、15.1％非常不滿意），另有10.4％無意見。另外，台中市民對台中市府團隊的表現，有60％滿意（包括14.8％非常滿意，45.2％還算滿意），27.6％不滿意（包括14.3％不太滿意，13.3％非常不滿意），另有12.4％無意見。

進一步分析台中市政黨版圖，調查顯示，台中市民有27.7％支持國民黨，25.9％支持民進黨，17.3％支持民眾黨，2.1％支持時代力量，1.4％支持台灣基進，另有25.6％未表態。整體來說，藍、白陣營佔45％，泛綠陣營29.4％。

民調專家分析，原本外界預期，非洲豬瘟發生在台中，會對盧秀燕與其市府團隊造成重傷，進而影響明年的台中市長選舉，但從本份民調結果顯示，盧秀燕與台中市府團隊仍維持在六成滿意度，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊，已告一段落。台中市整體版圖顯示，還是藍白略大於綠，下屆台中市長國民黨若提名江啟臣，整體來說還是維持一定優勢。

這項「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，經費來源CNEWS匯流新聞網。