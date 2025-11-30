匯流民調／2026台中市長選戰 江啟臣「2指標」都領先何欣純

CNEWS匯流新聞網今（30）公布最新民調，2026台中市長選戰，江啟臣支持度大幅領先何欣純18.9個百分點。（圖：江啟臣臉書）

2026台中市長選戰，民進黨已提名何欣純參選，國民黨呼聲最高的人選，是現任立法院副院長江啟臣。根據CNEWS匯流新聞網今（30）日公布的最新台中市長選舉民調，現階段在何欣純與江啟臣對決之下，江啟臣支持度大幅領先何欣純18.9個百分點，看好度更大幅超越31.2個百分點。

根據民調，如果下屆台中市長，國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，在「支持度」方面，目前台中市民有43.9％表態支持江啟臣，25.0％挺何欣純，另有31.1％未表態，江啟臣現階段領先何欣純18.9個百分點。在「看好度」方面，目前台中市民有52.7％看好江啟臣會當選台中市長，21.5％看好何欣純，25.8％未表態，江啟臣也領先31.2個百分點。

這項「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。