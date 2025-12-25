【匯流民調2-1】黃偉哲年終施政滿意度獲57.8%台南市民肯定 下屆民進黨市長人選陳亭妃民調領先林俊憲
CNEWS匯流新聞網民意調查中心／電話調查報導
2026的台南市長選舉，國民黨已經確定由立法委員謝龍介參選，民進黨則仍面臨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，根據CNEWS匯流新聞網最新「台南市長選舉匯流民調」顯示，若立刻進行民進黨初選，參考民進黨縣市長選舉初選提名計分辦法，陳亭妃對比題組領先林俊憲5.5個百分點，出線機率較高。
2026的台南市長選舉在現任市長黃偉哲即將卸任下，競爭激烈。國民黨原本兩強相爭，在前立委陳以信宣布退出後，目前底定由謝龍介參選。民進黨則仍在進行黨內初選競爭，陳亭妃與林俊憲相持不下，預計將在明年1月中左右，透過「初選民調」產出人選。
本次CNEWS匯流新聞網最新「台南市長選舉匯流民調」，在陳以信退出戰局後，以「仿民進黨初選方式」進行，調查以「純市話」進行，在計分上參考民進黨縣市長初選提名辦法，主要採用「對比題組」計分，主要以兩位候選人在民調中所獲得「支持率」高低，作為主要評比依據，若「支持率」打平，則會計算與對手之差距；若候選人支持率都低於對手，則以「黨內互比題型」決定勝負。
本次調查顯示，在「黨外對比題型」上，民進黨籍陳亭妃與林俊憲，民調都領先國民黨籍謝龍介，因此「對比支持率高低」，會成為決定黨內提名誰的主要依據。
根據本次民調，民進黨籍陳亭妃若對比國民黨籍謝龍介，陳亭妃支持率為57.1%；民進黨籍林俊憲對比國民黨籍謝龍介，林俊憲則獲得51.6%台南市民支持，兩人支持度都領先謝龍介，若比照民進黨初選計分方式，陳亭妃在「對比題型」上，領先謝龍介5.5個百分點，現階段評估陳亭妃出線機率較高。
分析陳亭妃與林俊憲在「對比謝龍介」上的差距，調查發現，民進黨支持者支持林俊憲比例較高，有84.7%力挺林俊憲，74.1%支持陳亭妃；但在「跨黨派支持上」，陳亭妃則較林俊憲佔優勢，國民黨支持者有24.8%支持陳亭妃，僅10.6%支持林俊憲；民眾黨支持者則有49.0%挺陳，12.1%支持林；中間選民則有44.0%支持陳亭妃，24.5%挺林俊憲。
至於在林俊憲與陳亭妃「黨內互比」題型下，調查顯示台南市民有42.7%表態支持陳亭妃，33.0%支持林俊憲，24.3%無意見，陳亭妃領先林俊憲9.7個百分點。
本次調查適逢2025年末，也針對台南市長黃偉哲年度施政滿意度進行瞭解。調查結果顯示，台南市民有57.8％滿意黃偉哲施政表現，其中11.6%非常滿意，46.2%還算滿意；另有27.5%不滿意黃偉哲擔任市長表現，其中19.3%不太滿意，8.2%非常不滿意，14.7%無明確意見。
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月22日至23日晚間，調查對象為戶籍在台南市年滿20歲的台南市民。本次調查仿民進黨初選方式，採用家戶電話進行調查，共計完成1,074份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.99個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心資料截圖
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
高虹安上任3週年「說到做到」 平均2天1工程、政見兌現逾8成
綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：提更好政見願景良性競爭
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 93
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 4
盤點2026有望「藍白合」縣市 新竹、嘉義、宜蘭成關鍵戰場
2026地方大選腳步逼近，民眾黨瞄準在新北市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣提名人選角逐百里侯大位。除了率先喊出參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，面對國民黨呼聲最高人選李四川來勢洶洶，且新北作為藍營大本營，恐難禮讓民眾黨。其他縣市則有高度機會促成藍白合，為2026選情增添可看性。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民進黨彰化縣長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了
民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。對此，媒體人吳子嘉表示，本來正國會的立委黃秀芳民調領先結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，他要說「這太離譜了」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
藍營首波縣市長提名來了！台南、高雄、屏東、台東徵召人選曝光
即時中心／高睿鴻報導眼見今（2025）年即將結束，2026年縣市長大選緊接而來，對此，各政黨也已積極展開布局，試圖於各地排出最佳人選。而今（24）日，面對艱困選區南2都（台南、高雄）、屏東，國民黨通過了首波縣市長提名，正式徵召立委謝龍介選台南、柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東，以及台東縣議會議長吳秀華角逐台東縣長一職。國民黨主席鄭麗文稱，關於此次縣市長提名時程，是在選戰前一年的年底就開始進行，這是有史以來非常罕見的情形。她接著說，社會過去曾經歷每年選舉、年年勞民傷財的情況，更是讓政府無法安心推動政策，所以才將地方選舉集中於一年、中央選舉另集中於一年；「台灣每兩年選舉一次，就是希望不要每天都在選舉」，鄭麗文說。但她又稱，非常遺憾的是，如今政治鬥爭風氣強烈，導致明年年底的地方選舉，幾乎等同提前到今年就已開打。鄭麗文另提到，藍營現有的執政縣市，例如基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等，由於縣市長應仍以推動市政為優先任務，不宜現在就開始進入選戰模式；因此，這些尋求連任的縣市，徵召提名都會放在明年適當的時間。國民黨今（24）完成首波縣市長提名。（圖／民視新聞）鄭麗文接著稱，台南、高雄、屏東都是艱困選區，所以相當敬佩長期耕耘的3位候選人謝龍介、柯志恩、蘇清泉。由於上次3人輸的票數不算多，鄭麗文表示，他們上次參選可說雖敗猶榮，且持續在台南、高雄、屏東深耕地方，這3年跑遍所有鄉鎮。至於台東縣長擬參選人吳秀華，鄭麗文則稱她是台東最接地氣、最有溫度的政治人物；鄭也期盼吳秀華能讓台東在國際舞台上發光發熱、使更多的遊客願意來台東、台東的貨也能賣到全世界。原文出處：快新聞／藍營首波縣市長提名來了！台南、高雄、屏東、台東徵召人選曝光 更多民視新聞報導民眾黨徵召參選嘉義市長 張啓楷：促成藍白合共推最強參選人台日是命運共同體！接見鈴木馨祐訪團一行 林佳龍：盼挺台加入CPTPP白目網友發文「下一個張文，會出現」 檢火速起訴民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 106
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 55
美職行情太差不去了「勝投王」有原航平加盟火腿
日職軟銀鷹隊王牌投手有原航平，季後成為自由球員，原本打算爭取赴美發展，無奈美職市場行情不如預期，最終決定放棄。現年33歲的有原航平，昨宣布轉隊，重返2020年曾效力過的火腿隊。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 72
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 129
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 10
曾被唱衰「母子戀」！金莎小19歲男友冰島求婚成功 網哭：現實版《狙擊蝴蝶》
中國歌手金莎即將升格人妻！44歲的她，昨（24日）在微博公開在冰島被小19歲的演員男友孫丞瀟求婚的影片，超浪漫的畫面感動全網，還有網友說：「這是現實版的《狙擊蝴蝶》！」很開心這對姐弟戀CP修成正果。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 303