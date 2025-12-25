【匯流民調2-1】黃偉哲年終施政滿意度獲57.8%台南市民肯定 下屆民進黨市長人選陳亭妃民調領先林俊憲

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心資料截圖

CNEWS匯流新聞網民意調查中心／電話調查報導

2026的台南市長選舉，國民黨已經確定由立法委員謝龍介參選，民進黨則仍面臨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，根據CNEWS匯流新聞網最新「台南市長選舉匯流民調」顯示，若立刻進行民進黨初選，參考民進黨縣市長選舉初選提名計分辦法，陳亭妃對比題組領先林俊憲5.5個百分點，出線機率較高。

2026的台南市長選舉在現任市長黃偉哲即將卸任下，競爭激烈。國民黨原本兩強相爭，在前立委陳以信宣布退出後，目前底定由謝龍介參選。民進黨則仍在進行黨內初選競爭，陳亭妃與林俊憲相持不下，預計將在明年1月中左右，透過「初選民調」產出人選。

廣告 廣告

本次CNEWS匯流新聞網最新「台南市長選舉匯流民調」，在陳以信退出戰局後，以「仿民進黨初選方式」進行，調查以「純市話」進行，在計分上參考民進黨縣市長初選提名辦法，主要採用「對比題組」計分，主要以兩位候選人在民調中所獲得「支持率」高低，作為主要評比依據，若「支持率」打平，則會計算與對手之差距；若候選人支持率都低於對手，則以「黨內互比題型」決定勝負。

本次調查顯示，在「黨外對比題型」上，民進黨籍陳亭妃與林俊憲，民調都領先國民黨籍謝龍介，因此「對比支持率高低」，會成為決定黨內提名誰的主要依據。

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心資料截圖

根據本次民調，民進黨籍陳亭妃若對比國民黨籍謝龍介，陳亭妃支持率為57.1%；民進黨籍林俊憲對比國民黨籍謝龍介，林俊憲則獲得51.6%台南市民支持，兩人支持度都領先謝龍介，若比照民進黨初選計分方式，陳亭妃在「對比題型」上，領先謝龍介5.5個百分點，現階段評估陳亭妃出線機率較高。

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心資料截圖

分析陳亭妃與林俊憲在「對比謝龍介」上的差距，調查發現，民進黨支持者支持林俊憲比例較高，有84.7%力挺林俊憲，74.1%支持陳亭妃；但在「跨黨派支持上」，陳亭妃則較林俊憲佔優勢，國民黨支持者有24.8%支持陳亭妃，僅10.6%支持林俊憲；民眾黨支持者則有49.0%挺陳，12.1%支持林；中間選民則有44.0%支持陳亭妃，24.5%挺林俊憲。

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心資料截圖

至於在林俊憲與陳亭妃「黨內互比」題型下，調查顯示台南市民有42.7%表態支持陳亭妃，33.0%支持林俊憲，24.3%無意見，陳亭妃領先林俊憲9.7個百分點。

本次調查適逢2025年末，也針對台南市長黃偉哲年度施政滿意度進行瞭解。調查結果顯示，台南市民有57.8％滿意黃偉哲施政表現，其中11.6%非常滿意，46.2%還算滿意；另有27.5%不滿意黃偉哲擔任市長表現，其中19.3%不太滿意，8.2%非常不滿意，14.7%無明確意見。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月22日至23日晚間，調查對象為戶籍在台南市年滿20歲的台南市民。本次調查仿民進黨初選方式，採用家戶電話進行調查，共計完成1,074份有效樣本，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.99個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

照片來源：CNEWS匯流新聞網民調中心資料截圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高虹安上任3週年「說到做到」 平均2天1工程、政見兌現逾8成

綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋：提更好政見願景良性競爭

【文章轉載請註明出處】