【匯流民調2-2】台南市長民調出爐 林俊憲指黨內拉鋸、陳亭妃稱領先趨勢明顯、謝龍介平常心

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

現任台南市長黃偉哲將卸任，2026年台南市長選舉各黨內初選已提前開跑。國民黨方面將由立法委員謝龍介再度參選，民進黨內部則由立委林俊憲與陳亭妃形成雙強競爭態勢。根據CNEWS匯流新聞網最新發布的「台南市長選舉匯流民調」結果顯示，民進黨不論派出陳亭妃或林俊憲，目前支持度均領先國民黨擬參選人，但若比照民進黨初選計分方式，陳亭妃在「對比題型」表現較佳，出線機率相對高。

根據本次民調數據分析，民進黨籍陳亭妃若對比國民黨籍謝龍介，陳亭妃獲得57.1%支持率；若由民進黨籍林俊憲對比謝龍介，林俊憲則獲得51.6%台南市民支持。兩人目前的支持度都大幅領先謝龍介。

若比照民進黨初選計分方式，陳亭妃在「對比題型」上領先謝龍介的幅度，比林俊憲多了5.5個百分點，顯示現階段陳亭妃在對抗國民黨競爭者時，具備更強的民意基礎。

對於民調結果居於領先，陳亭妃回應表示，從數次的媒體民調以及團隊所做的內參民調來看，一直都呈現領先趨勢。她強調，自己會繼續加油努力，目標是成為全民最大的「桶箍」，為民進黨穩住2026年地方選舉，唯有如此才能為2028年賴清德連任總統奠定最大底氣。

林俊憲則針對民調數據提出3點分析：首先，在泛綠選民部分，不論是對比或互比題型，他都大贏對手10至18%，平均贏幅近15%，這證明只有他能團結民進黨面對大選。其次，林俊憲質疑陳亭妃在藍白選民的支持度高，顯示泛藍陣營意圖干預民進黨初選，藉此操作出一位「初選雖出線但可能輸掉大選」的對手。最後，他表示從幾次掌握的趨勢看，他與陳亭妃已進入拉鋸，且呈現「林上陳下」的發展，他對贏得初選有信心。

謝龍介則抱持平常心回應，他指出，所有的民調數據都會作為參考，自己未來會持續努力整合所有力量，並端出具體的市政願景，全力達成「翻轉台南」的目標。

此外，關於年度施政滿意度調查，民調顯示台南市民對現任市長黃偉哲的施政表現有57.8％表示滿意，但至截稿前，台南市政府尚未對此作出回應。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查與分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月22日至23日晚間，對象為戶籍在台南市年滿20歲之市民。調查仿民進黨初選採家戶電話進行，共完成1074份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，並依內政部最新人口資料進行加權處理。

