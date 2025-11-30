【匯流民調2026台中市長選舉最新民調3-1】非洲豬瘟過後 台中市長盧秀燕與市府團隊滿意度 仍維持六成
CNEWS匯流新聞網民意調查中心／電話調查報導
2026年縣市長選舉已經開打，CNEWS匯流新聞網備受好評的「匯流民調」專題報導正式啟動，預計在合適時間點，針對各縣市市長選舉、議員選舉等，提供調查當下最精確的民調，給予讀者參考。
長期居六都市長滿意度前段班的台中市長盧秀燕，在經歷了非洲豬瘟後，是否有受到影響，進而影響到台中市的交棒，根據CNEWS匯流新聞網最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，非洲豬瘟後，六成二市民肯定盧秀燕擔任市長表現，六成肯定市府團隊滿意度，若下屆市長選舉江啟臣對決何欣純，江目前處於領先。
調查發現，台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62.0%滿意（21.2%非常滿意，40.8%還算滿意），27.6%不滿意（12.5%不太滿意，15.1%非常不滿意），另10.4%無意見。
交叉分析顯示，居住在北區民眾，對盧秀燕不滿意度較高，達到41.3%；民進黨支持者則有66.6%不滿意盧秀燕市長表現，26.1%給予肯定；國民黨與台灣民眾黨支持者，分別有94.7%與77.4%肯定盧秀燕表現。
調查也發現，台中市民對台中市府團隊的表現，有60.0%滿意（14.8%非常滿意，45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意，13.3%非常不滿意），另12.4%無意見。
交叉分析發現，台中市民戶籍在第九選區、男性、教育程度為研究所以上、政黨傾向為民進黨，相對來說對市府團隊不滿意較高；戶籍在第十四選區、女性、教育程度為專科、 政黨傾向為國民黨、民眾黨的台中市民，則對市府團隊滿意度較高。
進一步分析台中市政黨版圖，調查顯示台中市民有27.7%支持國民黨，25.9%支持民進黨，17.3%支持民眾黨，2.1%支持時代力量，1.4%支持台灣基進，25.6%未表態；整體來說藍、白陣營佔了45.0%，泛綠陣營則有29.4%。
民調專家分析，原本外界預期非洲豬瘟發生在台中，會對盧秀燕與其市府團隊造成重傷，進而影響明年的台中市長選舉，但從本份民調結果顯示，盧秀燕與台中市府團隊仍維持在六成滿意度，顯示非洲豬瘟對盧團隊的衝擊已告一段落。而在台中市整體版圖顯示還是藍白略大於綠的情形，下屆台中市長國民黨若是提名江啟臣，整體來說還是維持一定優勢。
本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。
照片來源：盧秀燕臉書
