【匯流民調2026台中市長選舉最新民調3-2】2026台中市長選舉最新民調 藍綠對決下 江啟臣領先何欣純18.9個百分點 7

匯流新聞網民意調查中心／電話調查報導

2026年縣市長選舉已經開打，CNEWS匯流新聞網備受好評的「匯流民調」專題報導正式啟動，預計在合適時間點，針對各縣市市長選舉、議員選舉等，提供調查當下最精確的民調，給予讀者參考。

2026的台中市長選舉，在民進黨已經提名何欣純參選，國民黨呼聲最高的人選是現任立法院副院長江啟臣，根據CNEWS匯流新聞網最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，現階段在何欣純與江啟臣對比下，江啟臣領先何欣純18.9個百分點。

調查發現，如果下屆台中市長，國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，31.1%未表態，江啟臣現階段領先了何欣純18.9個百分點。

【匯流民調2026台中市長選舉最新民調3-2】2026台中市長選舉最新民調 藍綠對決下 江啟臣領先何欣純18.9個百分點 9

備註：「本調查執行時，楊瓊瓔尚未宣布參選市長，因此未將其列入」

交叉分析顯示，從區域來看，何欣純在其大本營（大里、霧峰）獲得44.7％支持度，領先江啟臣的25.2%；在太平區（議員第12選區），也以35.9%支持度，略領先江啟臣的34.1%；在中區及西區（議員第10選區）兩人支持度相當，但在其他區域，目前都暫時處於落後局面。

從政黨傾向來看，國民黨支持者，有83.8%表態支持江啟臣，2.6%支持何欣純；民進黨支持者則有71.7%挺何欣純，10.0%支持江啟臣；值得注意的是，民眾黨支持者有73.1%表態支持江啟臣，12.5%支持何欣純。

從「看好度」分析，目前台中市民有52.7%看好江啟臣會當選台中市長，21.5%則看好何欣純。25.8%未表態；其中民進黨支持者有57.9%看好何會當選，但也有24.2%看好江；藍、白支持者則有88.4%與77.9%看好江啟臣會當選台中市長。

【匯流民調2026台中市長選舉最新民調3-2】2026台中市長選舉最新民調 藍綠對決下 江啟臣領先何欣純18.9個百分點 11

民調專家分析，整體來看，雖然國民黨尚未正式提名江啟臣參選，但在何欣純已獲得民進黨提名下，江啟臣的整體支持度、看好度都超過何欣純；且台中市有17.3%民眾黨，比例可謂不低，但民眾黨支持者有73.1%支持江啟臣、77.9%看好江啟臣會當選台中市長，若「藍白合」順利，江啟臣代表國民黨打贏下屆台中市長選舉的機率相當高。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

照片來源：江啟臣臉書、何欣純臉書

