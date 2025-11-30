【匯流民調2026台中市長選舉最新民調3-3】學者議員稱江啟臣輾壓式領先 何欣純指情勢一直變動

照片來源：何欣純及江啟臣臉書

根據《CNEWS匯流新聞網》民調中心最新「台中市長選舉匯流民調」顯示，台中市民對台中市長盧秀燕市政表現滿意度達62.0%，市府團隊滿意度也有60.0%。至於2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立法院副院長江啟臣以43.9%支持度領先民進黨立委何欣純的25.0%，雙方差距達18.9個百分點，看好度則為52.7%比21.5%。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析，盧秀燕已經從非洲豬瘟的泥淖中脫困，維持6成以上支持度，顯示其個人與市府團隊形象並未受到事件重創。他指出，盧秀燕近來被瘋傳的包含「盧媽迷因」及「打鼓影片」，但影響有限，已經跳出了之前困局。

鈕則勳強調，若盧秀燕仍有意進取2028年總統大位，必須強化市府團隊的縱橫聯繫與執行力，補足管理與防疫等SOP，將是問鼎大位的關鍵。

談到盧秀燕的「媽媽市長」形象，鈕則勳認為這是「好定位，但應讓別人提才高招」，指盧在豬瘟道歉記者會上以「媽媽做錯也要檢討」回應，引發議員猛攻有情勒之嫌。他認為，他人來提媽媽市長才是高招，盧本人則不宜反覆強調。

鈕則勳並提到，「盧媽打鼓」事件成為迷因，顯示形象行銷需更縝密SOP規劃，出場、服裝、燈光都需事前部署，國慶煙火南投縣長許淑華以客串DJ獲好評，是成功案例。另外，他指出，市府政策行銷不必大多都由盧秀燕本人出鏡，過猶不及；必要時可改用代言人或吉祥物，避免本尊頻繁現身造成反效果。

分析2026台中市長選舉民調，鈕則勳指出，江啟臣已經達到史詩級碾壓，江支持度與看好度雙雙領先很多，顯示其儼然定於一尊，是國民黨最被看好人選。他認為，國民黨中央與地方黨部應有江啟臣定於一尊的默契，由國民黨主席鄭麗文適時徵召，避免初選內耗。

鈕則勳警告，若國民黨台中市長舉辦初選，恐引發3大問題：綠營見縫插針、逼辭立法院副院長、動搖「韓江配」的立院戰略布局。他建議效法民進黨2022年「蔡其昌模式」，以協調徵召方式維持立院穩定。

台中市議員陳文政受訪指出，盧秀燕市府團隊7年來讓市政進步、市民有目共睹，市政建設與社福都比以往好太多。他說，非洲豬瘟疫情最終在市府作為下控制於疫場範圍，初期社會雖有質疑聲，但隨著處置進展與成果呈現，民眾對市府在非洲豬瘟事件中的努力予以肯定與感謝。

談到江啟臣民調領先時，陳文政表示，市民心裡早有定見，江啟臣學養俱佳、特質穩重，在29區幾乎「輾壓式領先」。他並說，從民調數據可看出市民們期待江副院長繼續帶領台中，往更好城市發展。

對於民調結果，何欣純表示，有意願挑戰、參選台中市長的人不斷地在表態，不僅是國民黨內，也有民眾黨方面，所以一切都還有變數，情勢也一直在變動當中，是未定之天。

何欣純說，對於任何的民調資料，所有的一切，她尊重也當作參考，但強調自己最終會是市民最好的選擇。她會用市政、政見、政策好好的端出牛肉，來讓所有的市民朋友知道，自己一定可以引領大台中邁向欣欣向榮。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

