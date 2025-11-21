【匯流民調2026新北市長選舉最新民調3-3】蘇巧慧按步調爭取認同 劉和然持續深耕29區、黃國昌稱謙卑努力 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒、潘永鴻、邱璽臣／台北報導

根據《CNEWS匯流新聞網》公布「2026新北市長選舉民調」，呈現明顯的藍綠白競逐態勢。對於民調結果，民進黨立委蘇巧慧今（21）日表示，將持續按照自己的步調打造年輕、創新、會做事的團隊；民眾黨主席黃國昌則回應，民調提醒他必須更謙卑、繼續努力，並將陸續提出市政願景；新北市副市長劉和然則強調，民調是一時、市政是長久，他會持續深耕29區、讓市民看見市府把事做好。

根據匯流民調顯示，在1對1情境下，國民黨若推出台北市副市長李四川，支持度以47.1％領先蘇巧慧的37.1％，差距達10個百分點，暫為非綠陣營最具競爭力人選。相較之下，劉和然與黃國昌，在與蘇巧慧的對決中分別落後6.6與13.9個百分點。

在藍白合的假設情境下，藍白共同推一人代表參選時，62.0％受訪者認為由李四川出線較佳，僅21.4％選擇黃國昌；若比較劉和然與黃國昌，48.8％支持劉和然、29.8％支持黃國昌。

不過，若藍白破局，形成三腳督局面，在李四川、蘇巧慧與黃國昌的組合中，李四川以39.1％領先蘇巧慧的35.7％及黃國昌的16.1％；若換成劉和然、蘇巧慧與黃國昌，則形成蘇39.5％暫居第一、劉24.6％、黃23.1％。

針對民調結果，蘇巧慧回應，從選對會建議提名至今，她都是最好準備面對1對1的選戰，目前距離投票還有一年多，她會持續按照自己的步調，組建年輕、創新、會做事的團隊，爭取更多市民朋友的認同，帶領民進黨議員一起贏得2026的選戰。

「民調是一時的，市政是長久的。」劉和然則表示，感謝市民朋友的支持與提醒，他會繼續把心力放在市政，持續勤走29區，用「望聞問切」的方式深入基層，「看市民的需要、傾聽心聲、詢問專家、切入要害」，讓市民看到市府團隊把事情做好、讓新北更好。

而針對民調顯示，在不提示選項的知名度測試中，劉和然僅5%的受試者認識，但「無意見」高達 51.9%，劉和然則表示，自己誠實面對該數據，代表過去38年，他大多是在扮演默默做事、解決問題的角色，而不是在鏡頭前大量曝光的政治人物。他相信，市民不是在找一個「聲量高」的政治人物，而是在找一位會做事的人，「我每天走進基層、看見問題、解決問題，這就是最好的曝光」。

至於藍白合，劉和則強調，他始終相信，只要把新北顧好、持續讓城市變得更好，就能團結所有真正關心新北的人。關於政黨間的合作與整合，會由黨中央依機制處理。

「任何民調都提醒他與民眾黨要繼續努力，在民意之前，政治人物都應該謙卑。」黃國昌回顧，2014年前民眾黨主席柯文哲一開始不被看好的情況下，成功推倒藍綠高牆；2018年連任面對三足鼎立，同樣讓改變繼續成真，這是屬於民眾黨與他最重要的資產。他強調，會持續讓自己成為更好、最好的選擇，並將推出新北市政的願景規劃，爭取市民認同。

