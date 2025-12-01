【匯流社論】從李有宜退出民眾黨談政黨建立提名制度的重要性
民眾黨發言人李有宜以「需完成博士學位」為由，宣布退出民眾黨。對於擁有台大會計系學士、美國哥倫比亞大學公共行政碩士、台灣大學政治學系博士班學歷；曾幫民眾黨在新北第二選區對戰民進黨林淑芬，拿下84393票，40%支持率、並留在地方為民眾黨經營三、蘆地區議員的黨員；民眾黨中央做法不是「努力慰留」一個學經歷俱佳，且頗有戰功的黨員，而是輕描淡寫的「尊重其生涯規劃」，好似李有宜在黨內，就是一個無足輕重的「小草」。
一邊對黨內投入甚深，卻突然自己要「淨身出戶」去寫論文；另一邊對有戰功黨員退黨，好似鬆了一口氣，想讓其趕快離開，黨內如此「特殊」作法並無法讓外界釋疑。果不其然，資深媒體人黃光芹公然揭破雙方都想維持最後一層「體面」薄紗，直指李有宜是因黨主席黃國昌想「空降」其子弟兵周曉芸，在無法在黨內得到公平待遇下「不如歸去」，媒體也傳出其不排除尋求其他政黨更佳機會。
其實，青年從政不需要覺得自己「無可取代」，除非自己本身有強大知名度或地方實力，在「帶槍投靠」後可以把地方政治勢力完全翻盤，如同當年陳明文帶槍投靠民進黨，讓嘉義從此由藍轉綠且再也轉不回去。沒有如此實力的政治人物，就會面臨黨的輕鬆一句「尊重」，往往過一陣子就消失在新聞媒體聲量中，少了黨的支持，很少有人能靠自己再打出一番天地。有實力的政黨，永遠都是排隊有人求著想要提名，沒實力的年輕黨員，如果得不到黨高層「關愛眼神」，那重回學術領域未嘗不是一個好的選擇，目前學術界不少知名學者，都有類似的人生經驗，最終也在非政治領域中開啟了自己的一片天。
不過回到政黨發展身上，吸引優秀人才願意參與，才是能持續成長的關鍵，能否建立「公正」的提名機制，往往就是吸引人才的關鍵。從台灣的政黨發展史來看，不論是新黨、親民黨、時代力量，都是缺乏公平提名制度，提名往往由「黨高層」分配或用喬的，導致沒被喬到的優秀人才因沒有公平機會而離去，久而久之自然就走向衰落。李有宜事件在民眾黨內並非是第一次發生的案例，民眾黨中央若無法思考以公平機制「留才」，而是見獵心喜「麻煩自己走了」，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。
台灣主要政黨中，最注重人才選拔，並提供公平機制的，還是以民進黨為主，國民黨次之。以民進黨為例，所有的人都有機會在初選機制中，打敗現任參選者，獲得黨的提名，即使此人不受最高當局喜好。以現在當紅的王世堅為例，就是在立委初選中打敗了當時現任的何志偉，最終贏得了立委選舉；而新人在初選中幹掉現任議員，而被提名選上的政治人物，更是比比皆是；而初選落敗者若「叛黨」往往不受到選民支持，再有名也會被支持者淘汰，這也是民進黨始終能維持不墜的重要關鍵。
再以本屆民進黨縣市長提名來看，即便是部分候選人「非最高層屬意」，但民進黨仍在台南市、高雄市維持了初選機制，讓有意參選者，各憑本事角逐。若2026民進黨順利守住南二都，相信堅持公平的提名機制，才是整合各派系支持者支持初選出線候選人的最大關鍵。
當然，民進黨也不是沒嚐過「破壞初選」帶來的苦果。上屆縣市長選舉，黨主席蔡英文在台北市、新北市、桃園市、新竹市等區域，都強加了自己的意願，最終果不其然的導致該屆縣市長選舉大敗，只能辭掉黨主席下台負責。
而國民黨相對來說，也有一定的初選機制讓人才得以出頭。當年徐巧芯靠著初選，打敗了信義區蟬聯多屆的費鴻泰，當選了立委，在立院成了國民黨不可或缺的重要戰力，是國民黨年輕人靠著初選機制出頭的一個重要案例；而在議員提名上，國民黨雖有「保障現任」的機制，但若選區有空間，也是透過初選，讓有意參選的新人，透過民調方式，決定誰能被黨提名。
回到民眾黨，創黨主席柯文哲當初強調要公正公開，廣納賢才，在第一屆台北市長任內，甚至「公開海選」，或許不是每個人選都盡如人意，但起碼為黨內招募人才開了好的起頭；但柯文哲創立民眾黨後，任內還沒機會建立真正的「公平初選」機制，讓人才甄補制度化與公平化，也是其擔任民眾黨主席較可惜的未竟之功。
而接任柯文哲的黃國昌主席，上任至今似乎看不出有要在民眾黨內「建立制度」的做法與想法，但卻不遺餘力的培植「主席人馬」，這也是黨內開始私下有人抱怨民眾黨其實「不民主」，也逐漸有老黨員或支持者思考「不如歸去」。
以李有宜事件來看，即便其曾為黨內建立戰功，也經營地方甚久，但黨也沒有說一定會，也一定要提名李。差別只是在於說，有沒有一個明確且公平的機制，讓李有宜或是其支持者知道「為什麼不是她」。如果透過公平透明的初選機制，是黃國昌屬意的周曉芸勝出，相信屆時李再「退黨」，也不會造成輿論或支持者的漣漪；反之若是李出線，即便是黨主席也應該接受結果，全力支持「非己派系」的人參選。
明年的縣市議員選舉，在民眾黨各地仍有平均一成五至二成支持率下，是民眾黨擴展基層實力的最佳時機。相信即便李有宜退黨，還是有不少有志從政的年輕人會前仆後繼地來爭取民眾黨提名參選。這對民眾黨高層來說，是最佳機會來建立制度。如何透過公平的初選機制，讓有志投入民眾黨從政的人，可以獲得公平參政機會，讓輸的人心服口服，是民眾黨能否建立長久發展的關鍵。
龔明鑫承諾2027年大林蒲正式遷村 賴瑞隆：對沿海六里居民具歷史性意義
宣布參選新竹縣長獲張鎮榮力挺 陳見賢：出生平凡更了解基層辛苦
