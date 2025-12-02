《匯流與新生》聯展12/3登場 臺日藝術家以作品對話

廖修平_富臨門(十八)(主辦單位提供)

簡錫圭_大樹下 油彩畫布(主辦單位提供)

趙國宗_燈節(主辦單位提供)

林雪卿_52赫茲之心(主辦單位提供)

臺灣今日畫家協會與日本新構造社、日本版畫協會共同策劃的國際藝術聯展《匯流與新生：臺日美術對話》，12月3日至12月21日在國立中正紀念堂登場，本次展覽以「匯流與新生」為核心概念，透過兩地藝術家的共同創作與展示，呈現臺日美術在歷史傳承與當代創新的交織中，所激盪出的全新美學風景。

展覽主軸為「文化與藝術的交匯」、「多元媒材的對話」、「匯流與新生的精神」與「共創未來的展望」，深度探討臺日藝術之間的相互影響與啟發。參展藝術家包含「臺灣今日畫家協會」32位會員，並特邀23位臺灣具代表性的藝術家如廖修平、陳景容等，以及日本「新構造社」11位如斉藤猛、「日本版畫協會」12位藝術家如園山晴巳，總計展出臺灣藝術家作品93件、日本藝術家作品29件。

臺灣今日畫家協會理事長林福全表示，本次展覽不僅是靜態的藝術呈現，更是一場思想與創作的匯聚。展覽期間將舉辦藝術家交流活動，讓觀者在觀賞作品之外，可以深入理解藝術家們如何在當代全球脈動下，以創作回應文化、歷史與時代。