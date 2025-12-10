《匯流與新生》臺日美展 開啟跨文化藝術共鳴

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂《匯流與新生》臺日美術對話展即起開展，78位畫家121件畫作異彩紛呈，風格題材豐富，包括油畫、版畫、彩墨、多媒材等類型，主題從風景、靜物到寫生，表現手法從具象到抽象，從觀念到實驗，乃至故事性大創作，可欣賞融合技術與美感、理論與創意並重作品，展現各自藝術養分，更開啟跨文化對話與思辨，窺見臺日藝術相互影響，激盪全新美學風景。

臺灣畫家展出93件作品，「今日畫家協會」出動32位會員作品，鄧仁川油畫《神秘之境》與《生命風景》系列3幅畫作，鄧仁川被稱為「心靈圖像的追求者」，他的作品不僅是對外在世界的描繪，更是對個人內心世界、記憶和潛意識的探索。

簡錫圭油彩《大樹下》描繪臺灣鄉間人們齊聚大樹下，將內心情感和想像融入色彩斑斕的畫布，作品不只是寫實細節，更有抒情寫意表現，傳達對這塊土地的感謝和情思。

李錦明油畫《章魚獵人》，描繪一個看似「獵人」的角色捕捉「章魚」，反映人類對海洋生物的無情捕撈和資源掠奪，這是一幅具有深刻環境意識和社會批判的藝術作品。

該展特邀廖修平、陳景容等23位臺灣具代表性的藝術家參展。臺灣美術史重量級畫家謝里法《存在的哲理》，這是他「牛」系列作品，透過千變萬化墨彩，以牛的形象呈現世間百態。

游守中油畫《風櫃來的故事》，描繪澎湖寧靜純樸漁村港邊的漁船風景，充滿鄉土情懷。該展也展出臺灣原住民主題畫作，例如郭掌從《阿美族壯丁月舞》，屬於歷史故事性的大創作類型。

田文筆《無時無刻》系列，畫家將速寫的人體展現在畫布，進而成為油彩的表現對象，探索性與開放性的筆，讓女體的優美與性感從線條被解放，流露出靈魂的斑斕色彩，成為一個生命飛揚的記號。

臺灣現代版畫之父廖修平經典作品《富臨門》，運用朱紅、金、銀等鮮豔色彩，萃取廟門、經衣、供桌等民俗元素，融合東西方技法，表達對臺灣鄉土文化的思念與認同，並傳達生活美好寓意。

臺灣超現實主義先驅藝術家、高齡92歲陳景容，不僅是臺師大美術系退休教授，他持續創作不輟，把人類真善美的精神融入其中，這次展出油畫新作《雨後的羅馬廣場》，帶領觀眾欣賞他汲取西方古典主義的內涵，將自己心靈安置其中，藉由堅實繪畫技巧呈現具個人特色的美感世界。

日本藝術家作品則有29件，包括「新構造社」成員斉藤猛等11人作品，以及「日本版畫協會」成員園山晴巳等12人畫作。其中，小林滿風《鳥柱》、中谷時男《馬車の行》、工藤一二《津輕「翔」》，特別令人印象深刻。

整體來說，無論油畫的厚實肌理、版畫的精密刻印，抑或水墨的留白與複合媒材的多樣性表現，皆在展場中彼此回應，形成多層次的藝術共鳴，透過技法與觀念的交融，藝術家開創跨媒材的表現語境，讓觀眾在多樣的視覺語彙中感受兩地藝術家的創新能量。