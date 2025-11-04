【匯流評論】豬瘟衝擊：台灣餐飲業者的生存戰？ 3

CNEWS匯流新聞網／主筆室

近期豬肉價格因非洲豬瘟疫情影響而大幅上漲，牽連層面極廣且仍在持續當中；由於政府實施禁運和禁屠措施，市場豬肉供應量銳減，導致價格飆升。這波漲勢對餐飲業造成巨大衝擊，許多以豬肉為主要食材的店家瞬間面臨成本壓力。

在這次豬肉事件中，高雄苓雅市場知名老字號南豐魯肉飯，率先宣布因應肉品市場休市5天、自10月24至29日停業6天，後因全國禁宰豬隻延長至15天，10月30日重新開店營業，但改以冷凍豬肉應急，且因無法回收廚餘而不得不暫停內用，只提供外帶。

廣告 廣告

另一家2024年入榜米其林必比登、位於台北市晴光市場的黃記魯肉飯，也因溫體豬肉市場無法供應，暫時店休，要待肉品恢復供應後才開始正常營業。

連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的雙月食品社，則是率先宣布停賣所有豬肉相關產品，第一時間展現出對消費者負責的態度。

然而，其他餐飲業者面臨不同的困境。例如，以滷肉飯為主打的鬍鬚張，若停賣豬肉產品，將嚴重影響其營運。這凸顯了不同餐飲業者在經營模式上的差異，以及在風暴來襲的緊急應對能力，換言之，這是一場品牌餐飲業者的體質大考驗。

豬肉價格上漲，也帶動其他肉類的需求。雞肉因成為豬肉的替代品，需求量大幅增加。這對以雞肉為主要食材的餐飲業者來說，無疑是一大商機。然而，這也可能導致雞肉價格上漲，進而影響整體餐飲業的成本結構。

豬肉事件也凸顯了餐飲業在食材使用上的差異。標榜使用新鮮豬肉的店家，在此時此刻可能面臨無肉可用的困境。反之，若有店家宣稱使用新鮮豬肉，卻仍能持續供應，則其食材來源可能值得消費者進一步探究。

這起事件無疑是餐飲業的一面照妖鏡，檢視著業者是否誠實以對。大型連鎖體系因擁有完善的倉儲能力，得以保有大量冷凍食材，在此次事件中相對不受影響。

豬肉事件對餐飲業造成了連鎖效應。從原物料供應、價格波動，到消費者行為改變，都對餐飲業者的經營帶來挑戰。這也促使業者重新思考食材來源、菜單設計，以及如何與消費者建立更緊密的信任關係。

豬肉事件是一面鏡子，映照出餐飲業的真實面貌。消費者應更關注食材來源，選擇值得信賴的店家。政府則需加強把關，確保業者誠實標示。業者應以此為契機，提升食材品質與透明度，贏回消費者信心。唯有三方共同努力，才能度過這場風暴，讓台灣的餐飲業更加健全。

照片來源：pixabay

更多CNEWS匯流新聞網報導：

台中母女2人喪身火窟 64歲惡前房客涉倒車撞屋縱火

年度最閃拍賣會 新北分署64公斤黃金11月11日1次登場

【文章轉載請註明出處】