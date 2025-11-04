【匯流評論】豬瘟衝擊：台灣餐飲業者的生存戰？
CNEWS匯流新聞網／主筆室
近期豬肉價格因非洲豬瘟疫情影響而大幅上漲，牽連層面極廣且仍在持續當中；由於政府實施禁運和禁屠措施，市場豬肉供應量銳減，導致價格飆升。這波漲勢對餐飲業造成巨大衝擊，許多以豬肉為主要食材的店家瞬間面臨成本壓力。
在這次豬肉事件中，高雄苓雅市場知名老字號南豐魯肉飯，率先宣布因應肉品市場休市5天、自10月24至29日停業6天，後因全國禁宰豬隻延長至15天，10月30日重新開店營業，但改以冷凍豬肉應急，且因無法回收廚餘而不得不暫停內用，只提供外帶。
另一家2024年入榜米其林必比登、位於台北市晴光市場的黃記魯肉飯，也因溫體豬肉市場無法供應，暫時店休，要待肉品恢復供應後才開始正常營業。
連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的雙月食品社，則是率先宣布停賣所有豬肉相關產品，第一時間展現出對消費者負責的態度。
然而，其他餐飲業者面臨不同的困境。例如，以滷肉飯為主打的鬍鬚張，若停賣豬肉產品，將嚴重影響其營運。這凸顯了不同餐飲業者在經營模式上的差異，以及在風暴來襲的緊急應對能力，換言之，這是一場品牌餐飲業者的體質大考驗。
豬肉價格上漲，也帶動其他肉類的需求。雞肉因成為豬肉的替代品，需求量大幅增加。這對以雞肉為主要食材的餐飲業者來說，無疑是一大商機。然而，這也可能導致雞肉價格上漲，進而影響整體餐飲業的成本結構。
豬肉事件也凸顯了餐飲業在食材使用上的差異。標榜使用新鮮豬肉的店家，在此時此刻可能面臨無肉可用的困境。反之，若有店家宣稱使用新鮮豬肉，卻仍能持續供應，則其食材來源可能值得消費者進一步探究。
這起事件無疑是餐飲業的一面照妖鏡，檢視著業者是否誠實以對。大型連鎖體系因擁有完善的倉儲能力，得以保有大量冷凍食材，在此次事件中相對不受影響。
豬肉事件對餐飲業造成了連鎖效應。從原物料供應、價格波動，到消費者行為改變，都對餐飲業者的經營帶來挑戰。這也促使業者重新思考食材來源、菜單設計，以及如何與消費者建立更緊密的信任關係。
豬肉事件是一面鏡子，映照出餐飲業的真實面貌。消費者應更關注食材來源，選擇值得信賴的店家。政府則需加強把關，確保業者誠實標示。業者應以此為契機，提升食材品質與透明度，贏回消費者信心。唯有三方共同努力，才能度過這場風暴，讓台灣的餐飲業更加健全。
照片來源：pixabay
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
豬肉短缺不用慌！土城醫院營養師：豆魚蛋肉均衡吃更安心
（記者陳志仁／新北報導）近期國內爆發非洲豬瘟疫情，導致豬肉供應減少，引發民眾對餐桌蛋白質來源的關注；新北市立土 […]引新聞 ・ 1 小時前
11/7解除豬肉宰運？陳駿季稱未來3天是關鍵：仍禁廚餘養豬
台中市梧棲區一家養豬場發現非洲豬瘟病例，經中央宣布並延長禁宰、禁運至15天，時間將至，本週五（7日）是否可以順利解禁？農業部長陳駿季今（3）日下午回應，目前還不能稱作「清零」，未來3天仍要高強度，確保全台所有豬場都沒有病毒入侵，在這樣情況下，才能放心在7日解禁，但接下來還是會持續「禁止廚餘養豬」。中天新聞網 ・ 16 小時前
三聯單遭塗改、廚餘未蒸煮 台中梧棲養豬場父子遭收押禁見
針對台中梧棲非洲豬瘟確診案，台中地檢署今（4）日凌晨表示，負責養豬場的陳姓父子涉犯《刑法》業務登載不實文書等罪嫌，且有串證、滅證之虞，經檢方聲押後，台中地院已裁定羈押禁見獲准。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
網友提議中正紀念堂改「這名字」 喊話：轉型正義最後一哩路
即時中心／潘柏廷報導國民黨強人黨國威權統治者蔣介石掌控台灣25年，於1975年4月5日離世後，黨國還為其豎立中正紀念堂，形塑對蔣介石死後的個人崇拜。隨著台灣民主化的發展，中正紀念堂被認定是威權遺緒，使得其名稱改名、內部轉型與否也引起外界關注，其中，公共政策網路平台今（3）日就有民眾提議，將「中正紀念堂」改名爲「反共紀念堂」，目前該案通過檢核，還在附議階段。民視 ・ 11 小時前
檢追關鍵化製三聯單異常 台中豬農父子凌晨羈押禁見
台中某養豬場爆發非洲豬瘟疫情，關鍵的死亡豬隻送化製三聯單疑遭塗改，且案例場還曾將廚餘分給其他豬場。台中地檢署昨天（3日）約談經營者陳姓父子後，今天（4日）凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。鏡新聞 ・ 59 分鐘前
普發萬元燃買氣！Yahoo購物雙11正慶祭40%高回饋
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】受惠普發萬元即將入袋，民眾消費預算提升，雙11買氣全面升溫！Yahoo購物互傳媒 ・ 49 分鐘前
中國大閘蟹驗出禁藥 3915公斤不准進口 好市多甜橙也被攔
知名大賣場好市多進口的澳大利亞甜橙卡關，食品藥物管理署在邊境查驗時驗出含有不得檢出的農藥，因此必須在邊境銷毀或退運，不得進口。同時，邊境查驗還發現一批中國大閘蟹含有不得檢出的動物用藥，也必須銷毀或退運健康2.0 ・ 53 分鐘前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 53 分鐘前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 19 小時前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 17 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 22 小時前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 2 小時前