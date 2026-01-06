匯率紅利助攻！12月外匯存底逆勢重返6000億 創歷史次高紀錄

央行公布去年12月外匯存底金額為6025.53億美元，月增27.62億美元，更創下歷史次高紀錄。李政龍攝



中央銀行今（1/6）日公布2025年12月外匯存底金額為6025.53億美元，月增27.62億美元，更創下歷史次高紀錄。由於12月非孳息大月，且外資淨匯出36億美元，外匯存底卻不減反增，外匯局局長蔡烱民說明，在兩大變動因素當中，主要貨幣兌美元多數呈現升值，部分幣別的升幅超過2%，加上投信將ETF資金匯回，以及出口商在年底有新台幣需求等所致。

根據央行統計，去年9月外匯存底一度達到6029.43億元，在連續兩個月減少下，11月更是失守6000億美元，然而，12月卻止跌回升，月增27.62億美元。

廣告 廣告

蔡烱民表示，影響12月外匯存底有兩大因素，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣兌美元的匯率變動，美元指數下跌1.14%，非美貨幣幾乎全面走揚，歐元升1.36%、英鎊升1.68%、加幣升2.44%，澳幣上漲2.48%，人民幣也升1.27%，僅日圓和新台幣分別貶值0.15%及0.26%，成為最大正數。

由於台股在去年12月大漲逾千點，蔡烱民補充，外資12月盈餘及股利匯出77億美元，淨匯出36億美元，不過，出口商在年底有新台幣需求，出現結售的情況，加上投信海外的ETF資金匯回，在一進一出之間相互抵消，對外匯存底並未帶來太大的影響。

其他主要國家外匯存底統計，12月份，韓國4030億美元、減28億；印度5596億美元、增26億。11月份，中國大陸3兆3464億美元、增31億；日本1兆1577億美元、增71億；瑞士9035億美元、增14億元；沙烏地阿拉4385億美元、增214億；香港4148億美元、減17億。

更多太報報導

央行也撐不住！馬年套幣漲550元 限量9萬套、背面藏彩蛋驚喜

二度駁斥經濟學人！央行8大論點強硬回擊 強調絕無刻意壓低匯價

駁「新台幣低估論」！央行四點聲明：出口暢旺不等於貨幣必升值