匯率聯合聲明引波動？中信金總座：台幣長期偏升值、估年底30區間震盪

英國《經濟學人》日前撰文指出，台幣匯率嚴重低估是因為台灣央行要維持出口、讓台灣患上「台灣病」，事後央行與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值。針對市場臆測台幣未來走勢，中信金總經理高麗雪今天表示，新台幣長期來看趨勢仍偏向升值，仍有強勁的支撐，預估年底新台幣會在30元附近震盪。

英國《經濟學人》日前撰文指出，台幣價格過低是因為央行為維持出口、避免「荷蘭病」，卻讓台灣患上「台灣病」（Taiwanese disease），建議應該規劃匯率長期升值的路徑，此舉引發央行與美國財政部發布聯合聲明，強調美國財政部從未要求新台幣升值。

中信金總經理高麗雪在法說接受提問時表示，按照過往案例，各國和美國簽署後並未引發匯率大幅上漲，但新台幣長期趨勢可能偏向升值，且幅度與時間點受多重因素交互影響。目前中信金預估年底新台幣會在30元附近震盪。

高麗雪指出，台灣為第六個發表聯合聲明的地區，其他國家包含日本、瑞士、泰國、馬來西亞等， 從上述國家觀察來看，簽署聯合聲明後，匯率並未出現顯著或大幅的上漲。

高麗雪也說明，新台幣長期趨勢仍可能偏向升值，幅度與時間點因素呈現交互影響，包括：進出口訂單利差、經常帳、金融帳等，而外資匯入匯出、ETF 投資資金的流動也是相關因素。

對於匯率變化影響方面，台壽策略長葉栢宏表示，後續匯率變動的損益數會由外價金來吸收，目前台壽已有176億元，若避險工具成本在3％以下的話，避險策略方向就會做「避險比率的提升」，從目前外價金水準，外匯變動在2元以內不會對損益產生影響。

