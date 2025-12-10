匯率走貶加資本利得挹注 6大壽險11月賺304億

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北10日電）受惠新台幣11月匯率貶值，加上業者積極實現資本利得，帶動6大壽險11月獲利衝上新台幣304.97億元，較去年同期大增2.3倍；值得關注的是，富邦人壽、國泰人壽11月底外匯價格變動準備金餘額分別增至逾1110億元與853億元，寫下歷史新高水位。

6大壽險今年獲利如洗「三溫暖」，4月一度因美國宣布對等關稅，資本市場震盪導致虧損187.76億，5月再因新台幣強烈升值虧損擴大至348.91億元，不過隨著匯率回穩，加上美國聯準會（Fed）啟動降息，資本市場持續熱絡，帶動6大壽險獲利回穩，不過因去年基期高，6大壽險今年累計前11月獲利仍呈年減。

新台幣11月兌美元匯率重貶2.09%，產生匯兌利益，也帶動壽險業外匯價格變動準備金餘額增加。富邦人壽11月底外匯價格變動準備金餘額增至逾1110億元，月增逾230億元，國泰人壽外價金餘額也從10月底604億元增至11月底853億元，兩業者外價金餘額皆創歷史新高，有望因應後續匯率波動。

富邦人壽11月稅後淨利74.5億元，創下歷年同期次高，累計前11月稅後淨利676.5億元，年減26%。富邦人壽指出，主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得與基金配息收入，也在台股持續實現資本利得；11月公債殖利率震盪整理，富邦人壽掌握時機配置債券，以提升未來經常性收益。

國泰人壽11月稅後淨利105.8億元，創下歷年同期新高，累計稅後淨利達597.9億元，年減15.54%。國泰金指出，國壽單月獲利亮眼，主要來自掌握市場機會，在國內外股市實現資本利得，加上經常性收入挹注所致。11月初年度保費達150億元，維持成長動能，加上Fed連續降息氛圍，投資型商品銷售熱度持續。

南山人壽因經常性收益與資本利得挹注，11月稅後淨利60.95億元，累計獲利315.66億元，年減23%。南山人壽表示，11月新契約保費收入65億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，並持續推出醫療照護需求產品，整體醫療險商品動能穩健。

台灣人壽11月掌握市場行情，認列私募股權基金處分利益，單月稅後獲利15.28億元，累計前11月稅後獲利211.86億元，較去年同期下滑3.31%。台壽指出，主要是今年以來美元匯率貶值4.2%，匯兌損失增加，但保險新契約保費較去年同期成長44%。

凱基人壽因投資型保單需求暢旺，保費成長動能持續，11月稅後獲利33.04億元，累計稅後獲利161.76億元，年減27.74%。

台新新光金公告，新光人壽11月稅後淨利15.4億元，公司掌握波段操作，實現資本利得，並在經常性收益挹注下，整體收益強勁；自7月24日合併基準日至11月底，公告累計獲利達44.6億元。

金管會11月底曾說明，今年前3季新光人壽累計稅後虧損311.8億元；若加計10月至11月合併自結業績資料，新光人壽累計前11月淨損276.4億元。（編輯：翟思嘉）1141210