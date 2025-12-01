匯率起伏、股市震盪 勞金局：估11月收益持平（示意圖/本報資料照）

10月延續AI熱潮，金融市場呈現上行格局，勞動基金10月單月收益3006億元，創下單月收益新高，不過勞動基金運用局指出，11月市場波動幅度高，股市下跌，初估勞動基金11月單月收益持平，可能小賺或小賠。

勞金局今日公布勞動基金最新績效顯示，截至民國114年10月底，整體勞動基金規模7兆5646億元，收益數8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元，創下單月收益新高，原本史上單月收益最高紀錄發生在今年8月，單月收益2778億元。

勞金局副局長劉麗茹今日說明勞動基金最新績效。（蔡佩珈攝）

勞金局副局長劉麗茹表示，10月延續AI熱潮，科技類股及AI概念股延續強勢，金融市場呈現上行格局，勞動基金10單月收益達到3006億，創下歷史單月收益新高，單月收益也是首次超過3000億。

她指出，11月金融市場波動幅度相當大，加上國內外股市下跌，債則是微幅上漲，初估11月單月收益持平機率比較高。

至於匯率對勞動基金收益影響，劉麗茹說，今年台幣匯率變化幅度相當大，尤其年中升值幅度高，對匯兌影響較大，但後期慢慢回沖，也能在台幣升值幅度較高時增加美元定存，長期來看，匯率的影響會平穩化，因此以平常心看待。

