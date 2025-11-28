匯率避險吃掉獲利 壽險前10月獲利腰斬但外價金創高 金管會估外價金「安全水位」上看兆元

壽險業並非今年保單賣不好，而是為躲匯率風險花大錢做避險，結果壓低獲利。如今正思考能否少花一點避險費，多存一筆「匯率備用金」，讓壽險業自己扛得住匯率大起大落。（圖片來源／信傳媒編輯台）

金管會保險局昨（27）日公布保險業最新營運數據，統計至 114 年 10 月底，保險業前 10 月稅前盈餘為新台幣 1,678 億元，較去年同期減少 1,620 億元、年減約 5 成，其中壽險業獲利縮水最明顯。壽險外匯價格變動準備金（水位）則續升至 3,845 億元創新高，避險比率首度跌破 6 成。

保險局官員說明，獲利下滑與財務投資收益減少及避險成本有關，並強調外價金「水庫」變大，可以提高壽險業對匯率波動的承受力；至於外價金到底要多少才算夠？官員指出，外價金的安全水位以達到國外未避險資產部位的 VaR 95% 為目標，金額將「上看兆元」。

前10月獲利腰斬，外價金衝高、避險比率創低點

依保險局統計，保險業前 10 月稅前盈餘為 1,678 億元，其中壽險業稅前盈餘 1,380 億元，較去年同期減少 1,683 億元、年減 54.9%；產險業稅前盈餘 298 億元，則較去年同期增加 63 億元、成長 26.8%。

整體保險業淨值在 10 月底達到 2 兆 9,695 億元、年增 8.8%，其中壽險業淨值 2 兆 8,022 億元、年增 8.6%，寫下新高，產險業淨值為 1,673 億元、年增 12.2%。

對於壽險獲利腰斬的原因，保險局副局長蔡火炎說明，雖然壽險業「業務承保利益」較去年增加約 3,000 億元，但「財務投資利益」減少約 4,589 億元，業務費用也多了約 76 億元，是壽險獲利下滑的主因。

不過若單看 10 月，壽險業單月稅前損益為 464 億元，主要是財務投資淨益增加，其中股票資本利得貢獻較大，抵消了承保損失。

在匯率與避險表現方面，保險局公布，今年前 10 月壽險業兌換損益約為 -8,776 億元，避險工具損益約 +5,528 億元，避險換匯成本約 -2,550 億元，加上外價金淨變動約 -1,008 億元，合計影響數約 -6,806 億元，顯示匯率與避險成本仍是壓抑壽險獲利的重要因素。

蔡火炎進一步說明，若從 10 月單月來看，在「完全不避險」情境下，壽險業 10 月的兌換損益可達 1,212 億元；但實際上，10 月避險工具損益約為 -840 億元，加上避險換匯成本約 213 億元，再加計新台幣 10 月貶值約 0.91%，帶動外價金增加約 426 億元，綜合起來，10 月「淨匯兌損失」約 267 億元。

截至 10 月底，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額達 3,845 億元，較去年底增加 1,649 億元，創歷史新高；避險比率則降至 58.55%，是 2020 年以來最低，首次跌破 6 成。

保險局表示，因為外價金水位相較過去顯著增加，加上新台幣近月回貶，業者在避險操作上相對有更多彈性，可以不必像過去那樣全面、高比例地做匯率避險。

匯率財報改革輪廓浮現，外價金「滿足點」估逾兆元

在市場關注的「匯率財報改革」部分，蔡火炎表示，現行壽險避險，多數是為了應付財報短期波動，避掉的是帳面上的「虛」風險，但真正的「實」質風險，像是美元對新台幣出現大幅升貶並長期維持在某一水準，並沒有完全透過現有避險工具處理。他指出，監理思考會朝「降低過度避險成本」，把省下來的成本轉作提存外匯價格變動準備金，或是轉列資本，透過「自我保險」及強化資本的方式，來提高壽險業對匯率衝擊的韌性。

針對外界最關心的「外價金到底要多少才算夠」，蔡火炎說，若以壽險公會規劃的方向，外價金的「滿足點」，會以國外未避險資產部位的 VaR 95%為目標，也就是在 95% 信賴水準下，估算特定期間可能發生的最大損失。他形容，這大致相當於「可能二十年才會碰到一次」的情境，因此若能累積到這個水位，就可以視為「非常安全的水位」。

以目前資料估算，壽險業國外投資扣除外幣保單後的未避險資產規模相當龐大，若要讓外價金達到 VaR 95% 的滿足點，金額將「上看兆元」。蔡火炎坦言，「應該會超過一兆元」，雖然目前 3,845 億元已是歷史新高，但離真正充足仍有一段距離。

