匯率+投資收益挹注 外匯存底破6千億美元

在匯率變動與投資收益挹注下，我國外匯存底水位再度走高。根據央行最新統計，截至去(2025)年12月底，台灣外匯存底金額達6,025.53億美元，不僅重新站回6,000億美元關卡，更寫下歷史次高紀錄，全年規模擴張，國際排名穩居全球第4大。

從年度表現來看，去年外匯存底較2024年底增加258.7億美元，年升4.49%，為近5年來最大增幅，延續外匯存底連年成長的趨勢。央行指出，雖然去年下半年新台幣匯率波動趨緩，但在整體收益結構穩定支撐下，外匯存底規模仍呈現緩步走揚。

觀察12月單月變化，外匯存底月彈27.62億美元，主要來自匯率折算效果。央行說明，去年12月美元指數下跌1.14%，歐元、英鎊與加幣等主要非美元貨幣普遍升值，央行所持外幣資產折算回美元後，推升外匯存底金額，加上投資運用收益入帳，使得水位在年底再度攀高。

央行同時提到，12月雖然進場調節匯市，但操作幅度有限，對外匯存底增減影響不大，單月變動仍以匯率因素為主。回顧2025年全年，央行在5、6月延續買匯阻升步調，帶動外匯存底明顯跳升，9月首度突破6,000億美元並創下歷史新高，之後雖略有震盪，但年底再度回升至高檔區間。

除外匯存底外，央行同步揭露外資部位概況。截至去年12月底，外資持有的國內股票與債券，若以市價計算並加計新台幣存款餘額，總額約1兆1,499億美元，約當外匯存底的191%，顯示我國金融市場高度國際化，外資資金動向對匯市具關鍵影響力。央行強調，將密切關注國際金融情勢與資金流向變化，在維持匯市秩序與市場穩定前提下，妥適運用政策工具，確保外匯存底與金融體系穩健運作。

