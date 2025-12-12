匯聚十四個社區與聚落工藝力 《福韻臺灣》展現臺灣生活美學的在地脈絡

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣工藝研究發展中心（以下稱工藝中心）與農業部農村發展及水土保持署長期推動社區工藝培力，透過技術傳承、材料創新與生活美學的深耕，逐步建構臺灣社區工藝的多元版圖。即日起至115年4月6日於宜蘭傳藝園區巧藝館2樓共同推出「福韻臺灣－社區聚落工藝特展」，展覽由宜蘭縣宜蘭染工坊發展協會協助策劃，集結工藝中心輔導之全臺十四個具代表性的社區工藝及工藝聚落團隊，全面呈現「臺灣社區工藝產業培力補助計畫」及「工藝聚落振興發展補助計畫」近年推動的具體成果，引領民眾從在地社區視角觀看臺灣工藝的文化脈絡。

展覽以「水、植、土」為策展主軸，從自然意象延展至地域文化，構築臺灣工藝的生活圖景。「水」象徵流動、滋養與技藝的延展，呈現新竹新埔柿染、宜蘭染、臺中太平藍染、嘉義茶染與澎湖農嶼海青年新工藝等，以天然染料及多媒材運用展現色彩在纖維上的層疊與生命律動。「植」象徵生長、傳承與土地記憶，匯聚苗栗苑裡藺草、花蓮新社香蕉絲、臺東石山部落月桃纖維與嘉義阿里山漆器等素材，體現各地社區以傳統技藝連結族群文化、生活智慧與地方知識；而「土」則象徵厚實、永續與文化承載，展出高雄寶來陶、彰化花壇磚藝、臺南劍獅與新竹香山玻璃等，映照臺灣土地孕育的工藝語彙與地域美學。除展示社區工藝深耕成果外，本展亦衍伸關注花蓮光復鄉災後的地方社區重建，透過補助單位花蓮光復鄉綠野香坡農村發展協會協力串連竹、籐、漆藝等在地工藝創作者共同輔導當地學童以陶藝創作日常防災意象小作品，使工藝成為地方重建與文化再生的能量來源。

本次展覽以敘事性的空間設計，引領觀眾走進社區的生活記憶，理解工藝如何在時代更迭中持續演變與創新，並在材料創新、產業培力與文化維持間取得新平衡。工藝中心陳殿禮主任則表示，工藝是連結文化、技藝與生活的重要媒介，透過社區組織與工藝師的協作，更呼應工藝中心所倡議的「漫活SLOHAS」水哲學（H₂O）—Human Heart Over All，以「人心」的溫度與善藝貫穿工藝創作的核心，使手作不僅是技法，更是一種「漫幸福．活自在」的生活價值。期盼本展能讓更多民眾感受工藝手作的溫度，理解臺灣多元文化的深層能量，使「福韻」得以在臺灣島嶼各地延續並擴散至每個角落，歡迎您蒞臨參觀，一同走入以土地、素材與生活智慧編織而成的臺灣工藝風景。

展覽地點：宜蘭傳藝園區巧藝館 2F (宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號)

展出期間：即日起至115/4/6