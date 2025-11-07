匯聚台灣特色 ITF旅展推動國旅新能量

原住民族委員會以「部落心旅行」為主題參展。（圖：短新聞）

2025 ITF台北國際旅展將於 11 月 7 日至 10 日在南港展覽館登場，集結眾多國內業者，包含航空公司、旅行社、飯店、遊樂園及中央與地方政府單位，攤位總數達 1,600 格，規模創歷年新高，展現疫後觀光全面復甦的強勁動能。





農遊館主打永續旅遊 花蓮馬太鞍邀旅客重返

農業部以「永續農遊」為主題設立「農遊館」，以聯合國 SDGs 為核心，匯聚全台取得綠色旅行標章與永續認證的優質場域，推廣從土地出發的負責任旅遊。現場結合導覽與互動體驗，讓旅客在親近農村的同時，實踐支持在地、修復自然的理念。

展區集結六大分署與 12 家永續業者，推出兼顧環境與文化保存的體驗行程。其中，花蓮光復鄉大全社區與馬太鞍休閒農業區在地震及水災後仍堅守家園，業者表示，園區僅大華村部分農田受損，主要設施與生態體驗區未受影響。業者強調「馬太鞍依然美麗如昔」，邀請遊客回來支持地方，參與螢火蟲季與文化導覽，讓旅遊成為災後重建的力量。





文化部推北回博物島 七條遊程探索台灣靈魂

文化部以「北回博物島」為主題登場，推出「海口的百蚵全書」等七條文化主題遊程，串連嘉義、台南、花蓮、台東與澎湖，從海岸到高山、從部落到田野，重新描繪北回歸線穿越台灣的文化風景。

現場邀請「海口農糧合作社」與 Amis 旮亙樂團、五洲勝義閣掌中劇團等在地團隊演出。旅展期間只要到訪「文化帶路」展區，就有機會獲得限量「北回博物島」主題遊程體驗。





原民會聚焦「部落心旅行」感受原鄉生命律動

原住民族委員會以「部落心旅行」為主題參展，展館以泰雅族為策展主軸，融合射日傳說、靈鳥意象與織布工藝，打造象徵族群文化的主舞台。現場邀請泰雅原舞工坊演出，並整合全台 21 個部落旅遊單位與 7 家旅行社，推出結合歲時祭儀、山海景觀與飲食文化的主題行程，呈現原民文化的深度魅力。

同時，原民會於「看見太陽」官網開設旅展專區，提供票券優惠與文化體驗活動，推動文化永續與產業交流。此外，屏東原住民族文化園區亦推出旅展限定優惠與互動活動，邀請民眾親臨攤位，感受部落的熱情與活力。





ITF台北國際旅展除了台灣特色文化，也匯聚了各縣市特色攤商，展現台灣觀光產業的創新能量與多元面貌。從農村永續、文化探索到原民體驗與鐵道旅行。快來今年的 ITF台北國際旅展感受「相信旅行的力量」。





ITF台北國際旅展 | 售票資訊

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館 1館

展期票價：200元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3



